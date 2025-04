Montoya da una inesperada 'puñalada' a Carmen Alcayde en 'Supervivientes' por este asunto de peso

Carmen Alcayde y Montoya llevan semanas conviviendo en las playas de 'Supervivientes 2025'. Desde el primer momento los dos se han mostrado inseparables y han sido muchas las ocasiones en las que uno ha salido a defender al otro. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y Montoya ha dejado a un lado la defensa de su compañera.

Todo ha comenzado a raíz del reparto de tareas y de la queja de Pelayo Díaz. El estilista ha estallado después de tener que mantener el fuego una lluviosa tarde en la playa cuando, en palabras del asturiano, esta tarea le correspondía a su compañera. "Le tocaba a Carmen y Carmen cuida el fuego cuando las circunstancias son buenas, cuando hace sol y puede estar tirada aquí en al esterilla y le va bien. En cuanto se pone a llover "ay estoy copada" y se va a la tienda", ha expresado el concursante.

De hecho, Pelayo Díaz no se ha cortado ni un pelo y ha acudido a Carmen a soltarle: "Estoy en el fuego yo solo con la lona y dijisteis que lo cuidabais por la tarde no por la tarde si hace sol. Yo no quiero cuidar el fuego esta tarde". Por su parte, la valenciana se ha defendido alegando que creía que Makoke y Manuel González se encargarían de ello.

Esta actitud ha sido tema de debate en la tienda de campaña entre Damián, Pelayo y Montoya. "Al final siempre pringamos los mismos", ha denunciado el deportista olímpico ante lo que Montoya ha soltado: "Lo indefendible no se defiende. Estamos hablando de eso, de lo que es, es y ahí tienes razón". "Todos nos queremos resguardar y no veo mala intención, es falta de atención", ha asegurado Pelayo. En su línea, Montoya ha asegurado: "No te puedo rebatir ahí". De este modo, el sevillano daba la razón a las críticas a Carmen.

La explicación de Montoya en La Palapa

Posteriormente en La Palapa, Carmen Alcayde se ha hecho con el turno de palabra para defenderse. "Llevo queriendo una reunión para que sea hagan los turnos bien desde el principio de los tiempos", ha aseverado en un primer momento. "Los turnos se hicieron esa misma mañana y dijiste, me encargo del fuego por la tarde y en cuanto cayó la primera gota corriste a la tienda más rápido que el correcaminos guapa", le ha soltado Pelayo Díaz, lo que no cuadra con la versión dada por Carmen Alcayde: "Llevábamos todo el rato cuidándolo Laura y yo".

La postura de Montoya respecto a Carmen Alcayde tampoco ha pasado inadvertida en La Palapa. "Montoya quiere hablar, que ha quedado un poquito como traidor de Carmen a la que ha pegado tres puñales", ha asegurado el presentador. Ante ello y las constantes interrupciones de Jorge Javier, el concursante se lo ha tomado con actitud.

"Es verdad que lo indefendible no se puede defender... Esa noche me quedé solito. Carmen y Laura es el equipo fuego que tenía yo, me quedé solo y al día siguiente se sintieron mal... Dijeron nos vamos a quedar por la tarde y ahí es donde colearon. Eso yo no lo puedo defender. Se deberían de haber quedado bajo la lluvia y ya está. Lo que es, es y lo que no es, no es". Lejos de quedarse ahí, el concursante ha aprovechado la actitud para atizar a sus compañeros: "Pienso que están aprovechando muy bien la inquina y una motita de polvo para darle a Carmen".