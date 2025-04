La vida actual de Joel Bosqued desde el final de 'Tierra de lobos' al precio de su relación con Blanca Suárez

Joel Bosqued es uno de esos actores que, sin hacer mucho ruido, o tener mucha exposición, ha conseguido ir participando en proyectos más que interesantes, manteniéndose siempre con trabajo. Su carrera comenzó a arrancar gracias a la serie de televisión de Telecinco 'Un golpe de suerte'. Esta ficción se estrenó durante el verano de 2009 en formato diario, pero fue un sonoro fracaso de audiencia. Estuvo luchando casi siempre por mantenerse cerca del millón de espectadores, hasta que acabó siendo cancelada tras 60 capítulos (y el cambio a la desaparecida cadena La Siete).

'Un golpe de suerte' era una especie de remake a la española de la mítica 'The O.C.'. La historia comenzaba cuando Ángel, interpretado por Toni Bernetti, un joven conflictivo que atraviesa una crisis de identidad, tiene como única salida ir a vivir con su padre (Aníbal Soto) al que no conoce y con el que estará obligado a entenderse, a pesar de que siempre ha creído que le abandonó. Será su última oportunidad para reconducir su vida junto a su nueva familia. ¿Y a quién encontramos en su nueva familia? A su madrastra Carmen Morales, o su hermanastro Mito, al que interpretaba Joel Bosqued.

'Un golpe de suerte' la serie del verano de 2009.

Aunque antes de esta serie, el joven actor nacido en Zaragoza ya había disfrutado del éxito con 'El castigo', una tv movie dirigida por Daniel Calparsoro y que se convirtió en el telefilme español más visto, con más de 7 millones de espectadores marcando el minuto de oro. Dos episodios que fueron preseleccionados a los Emmy y que abordaba un caso real ocurrido en Barcelona, sobre un reformatorio ilegal para jóvenes rebeldes. Pero, tras ese éxito, estuvo un año sin trabajar y, como confesó Joel Bosqued, tiró la toalla y decidió volver a su casa en Zaragoza... para que, el mismo día que se iba, le llamaran de la serie 'Un golpe de suerte', diciéndole que se iban todo el verano a rodarla a Mallorca.

"Ahora me doy cuenta de lo divertido que fue", explicó en una entrevista en el blog del también actor Ángel Caballero. "Mientras estábamos allí nos quejábamos de todo. Que si, como vivíamos en el hotel, tienes que estudiar en la cama y te entra sueño, que si tienes que rodar no sé cuántas horas al sol, que si la comida del buffet siempre era la misma... Y no te das cuentas de que tienes la suerte de que llegas de trabajar y tienes la cama hecha, la comida en la mesa, te puedes ir a la playa... Son cosas que, al menos yo, no valoré hasta que acabó 'Un golpe de suerte'. Y dices: "Con lo bien que estaba yo ahí".

Tras su paso por la fallida serie de Telecinco, siguió en otra ficción de la misma cadena, la famosa 'La pecera de Eva', donde interpretó al joven tartamudo Nacho. Y, entre medias, consiguió viajar a Colombia para rodar la telenovela 'La Pola'. "Que suerte, haber trabajado en ese precioso país y cuantos recuerdos y amigos hicimos", dijo en un post en su cuenta de Facebook, en una foto en la que aparecía junto a Pablo Espinosa, compañero de rodaje de la serie colombiana.

Pero en su regreso a España, tuvo que dejar su papel en 'La pecera de Eva' para volver a trabajar con Calparsoro en 'Tormenta' (que no tuvo el mismo éxito que su anterior colaboración), y en 'Tierra de Lobos', en Telecinco. Fue esta serie de época la que le devolvió al gran público, participando en los 40 episodios que duró en antena, a lo largo de tres temporadas. Y justo al final de la serie, su rostro saltó a las portadas de la prensa rosa. Pero no por su trabajo interpretativo, sino por su relación con la actriz Blanca Suárez. Una relación que siempre trató de llevar en el anonimato y privacidad más absolutas. La actriz venía de tener una relación muy sonada con el cantante del Canto del Loco, Dani Martín, por lo que los paparazzi no dejaban de seguirla allá donde fuera.

"Quiero pasar desapercibido y busco tranquilidad, intento que el estar expuesto no me dé dolores de cabeza", explicó en la revista Diez Minutos. "Yo hago mi vida, sigo con ella (Blanca), no tengo el problema de que no podamos salir de casa, aunque igual dentro de un mes hay otra persona preguntando… Es un tema que respeto, lo único que pido a los paparazzi es que lo hagan de otra manera. Resulta muy violento tener a cinco tíos que te siguen cada día a dos metros de distancia. No lo comparto porque soy la otra cara de la moneda, pero lo respeto".

Hasta que, cuatro años después, rompieron su relación y de la forma más moderna posible: dejándose de seguir en Instagram. Aunque, a día de hoy, tienen una relación bastante cordial. Y así lo contó Joel Bosqued en una entrevista para Gtres, con motivo de la promoción de una de sus nuevas películas. "Con Blanca bien. Tenemos la misma representante. Sé de ella porque la veo por todos los lados. Personalmente tenemos muy buena relación, es una persona con la que he acabado pero que tengo cariño y hay que seguir adelante. Hay buen rollo".

Boda y nuevos proyectos

Ahora, el intérprete está esperando fecha para casarse con su nueva pareja, Selene Ramal. "Nos queremos y estamos a gusto pero no va a ser la típica boda . Tiene más pinta de algo improvisado que de organizado", explicó en la misma entrevista. Mientras, el intérprete no ha dejado de trabajar. Desde 'La sonata del silencio' o 'El accidente' hasta su participación en 'El Internado: Las Cumbres' dando vida a León, uno de los profesores del misterioso internado, siendo este su último trabajo hasta la fecha.

"Cuando a ti te llega un proyecto como a mí me llegó el de 'El internado: Las Cumbres' sin haber hecho antes ningún tipo de cásting y con un personaje como el de León, lo recibes con los brazos abiertos. Es maravilloso, el sueño de cualquier actor. Había visto algún episodio de la serie original, claro, pero no era seguidor suyo", comentó en GQ. "No soy seguidor de muchas series, en realidad. Aun así, supe que esta producción iba a ser especial. Conforme va pasando el tiempo después de haberla rodado, me doy cuenta de que León puede ser uno de los papeles de mi vida".