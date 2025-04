'La Promesa', avance capítulo del martes 15 de abril: Catalina, cerca de la muerte y delatada ante Adriano

Catalina se ha puesto de parto repentinamente y ha dado a luz a uno de los bebés, pero se ha quedado inconsciente y es trasladada urgentemente a La Promesa, donde el doctor Ferrer se ve obligado a intervenir con la máxima celeridad. Su estado es crítico y aún alberga al segundo bebé.

Adriano es la persona que lleva a la joven Luján al palacio, de donde no se moverá aunque no pueda estar junto a ella por razones obvias. El médico no tiene buenas noticias y alerta de que la vida de Catalina corre peligro y también la del bebé que aún no ha alumbrado.

Antoñito regresa al refugio y el padre Samuel le pide que reconsidere la relación con su madre. Además, el párroco intenta dar apoyo a la familia en estos difíciles momentos, aunque su ayuda no será bien recibida por todos.

En paralelo, en una conversación inesperada con Samuel, Petra se abre como nunca antes. Consumida por el resentimiento y la ira, el ama de llaves admite que desea el mal a todos, tanto a señores como a criados y que los asesinaría uno a uno.

Entretanto y de forma inesperada, Adriano recibe una noticia que cambiará su vida para siempre. Se entera por fin de que los gemelos son realmente sus hijos. Manuel se lo confiesa.

Avance de 'La Promesa' capítulo 577 del martes 15 de abril

Todos en palacio esperan impacientes la llegada de noticias por parte del doctor tras comunicar a la familia que la vida de Catalina pende de un hilo y que las esperanzas de que el otro bebé sobreviva son muy bajas. Es cuestión de minutos.

Por eso, practica una peligrosa cesárea para salvar a su otro hijo y a la propia Catalina, entre la vida y la muerte y ajena a que ha sido delatada por su hermano al contarle a Adriano que es el padre.

Ricardo, por su parte, se sincera con Rómulo sobre sus inquietudes respecto al cambio de actitud a mejor de Ana. El mayordomo duda de si ha cambiado de verdad o es un papel.

Buenas intenciones tiene María Fernández cuando agradece a sus compañeros que la cubriesen cuando estaba mal sin pedir nada a cambio, pero ellos le quitan hierro al asunto. Y Manuel acompaña al cura al refugio para hablar con Antoñito y mediar en el conflicto con Simona.

Curro y Pía continúan sin rendirse en su investigación, planteándose qué pasos seguir para demostrar el envenenamiento de Jana que los dos ya han confirmado a raíz de la exhumación que hizo la doncella. Curro, siguiendo su plan para descubrir la verdad busca a un experto en venenos pero Pía le alerta de que es muy peligroso.