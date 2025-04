La dirección de 'Supervivientes' tiene que tomar medidas con tres concursantes de carácter urgente

'Supervivientes 2025' y el Dios Poseidón se encontraron en una complicada encrucijada durante la gala de 'Tierra de Nadie' por el estado crítico de los concursantes en mitad de un nuevo temporal; especialmente en el caso de Playa Misterio con Manuel González, Makoke y Nieves.

Los tres concursantes desterrados en este enclave secundaron una clamorosa protesta en Palapa antes de disputar un juego en el que optaban a recuperar el fuego perdido. No era la recompensa esperada, pues lo que necesitaban a toda costa era comer.

"No tenemos comida ninguna, tenemos dos puñados de arroz y un coco, estamos súper débiles. A mí me da igual comer arroz duro, pero quiero comer", dijo Manuel. "Es que no tenemos ni una lata y no podemos ir a pescar con esta tormenta horrible", lamentó por su lado Makoke. Y es que, efectivamente, un nuevo temporal en Honduras ha puesto en jaque a los supervivientes.

"Y además este temporal acaba de empezar y vamos a tener tormentas hasta el jueves", alertó Laura Madrueño. "Para qué queremos el fuego si no tenemos que comer", volvió a insistir Makoke. "No pongas pegas", le reprochó Carlos Sobera.

"Bueno, es un elemento también imprescindible para que se seque la ropa, os podáis calentar y para que podáis dormir con algo de calor", les destacó la presentadora de 'Supervivientes' en Honduras. "Si es que no hay comida que poner en el fuego y se nos apaga si está lloviendo", afirmó también Nieves, muy abatida con la situación.

"No tenemos casi nada de arroz, no tenemos ni una lata y no podemos ir a pescar", reiteró por enésima vez Makoke, con cuyas palabras urgía a la organización a tener compasión con ellos y tomar medidas, pues las inundaciones y el temporal marítimo casi imposibilitaban la supervivencia. "Tenemos un coco para tres días", reveló Manuel. Una miseria total.

Con todo, Poseidón, es decir, la dirección de 'Supervivientes', se apiadó de ellos tres y tomó una determinación que no estaba inicialmente prevista. "Me está comunicando Poseidón en estos momentos que por la situación límite y extrema que estamos viviendo, si conseguís superar el juego, además del fuego, os vais a poder llevar tres latas a vuestra playa", les anunció Laura Madrueño.

Finalmente, Manuel, Makoke y Nieves se enfrentaron a 'La llama de Prometeo' y cumplieron con éxito, logrando el fuego y dos latas, pues hacerse con la tercera fue misión imposible por la dureza de la prueba.