Koldo Royo pide abandonar 'Supervivientes 2025' y se dirige a la dirección alertando de los motivos

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' llevan más de 50 días conviviendo en los Cayos Cochinos. Una aventura que a algunos supervivientes como a Koldo Royo les está desgastando sobre manera. Así lo ha manifestado el cocinero, quien no ha dudado en romperse en pleno directo y lanzar una llamativa súplica: abandonar el reality.

Todo ha comenzado a raíz de una intervención de Sandra Barneda durante la gala dominical en la que la propia presentadora notaba al concursante poco hablador. Lejos de quedarse callado, Koldo Royo ha confirmado sentirse "muy bajo" de fuerza y ánimos. "¿Hasta qué punto estás bajo? Cuéntame, ¿cómo te encuentras?", le ha preguntado la presentadora.

"Pues mira, yo estoy muy bajo. Me están dando un suero y estoy diciendo que esta vez por favor, estoy nominado, a la gente que me está apoyando que está vez no me apoye porque estoy fatal. Llevo dos meses aquí y estoy muy bajo y me cuesta mucho respirar", ha compartido el concursante.

En la misma línea, Koldo Royo ha añadido: "Por las mañanas ando porque no puedo hacer estiramientos y después de dormir, que me duele todo el cuerpo, me estiro. No sé hacer estiramientos y es lo que me ha dicho el médico, me va bien y es lo que hago. El hambre es mío, el cuerpo de estar mal es mío de estar flojo y no puedo contar miserias".

Koldo Royo, al límite en 'Supervivientes'

Una situación que, a tenor de sus palabras, habría trasladado a la dirección del espacio: "Esta vez lo he dicho y lo he hablado con dirección". "Eres una persona que siempre mantiene la sonrisa y creo que es la primera vez que te veo a punto de romperte", ha reseñado la presentadora ante lo que el concursante ha añadido: "Es que no siempre estás bien. No esperaba estar aquí dos meses y mi cuerpo, tengo que saber cuándo... Conozco mi cuerpo y sé a lo que me tengo que afrontar".

Acto seguido, Koldo Royo ha vuelto a dar a conocer su intención de abandonar el reality de supervivencia. "Me tengo que ir a casa y no es porque quiera. Tengo una edad, he aguantado la leche y el cuerpo ahora me dice. Otra gente se ha ido rota antes y tampoco voy contando penas. Soy así, soy mallorquín adoptado y vasco y me las como yo solo", ha dado a conocer el concursante visiblemente abatido.

"No me gusta verte ni a ti ni a nadie roto así que mucho ánimo y el público ya sabes que es soberano y al final hará lo que decida el público", ha puntualizado la presentadora. Finalmente, Koldo Royo ha concluido remarcando su idea de marcharse del reality: "Si me quieren me ayudarán a ir a casa para poder apoyar a otros. Ellos están bien y si tuviera la edad de ellos... Conozco mi cuerpo y no puedo estar tomando azúcar para estar... No porque mañana cuando salga tengo que estar con mi cuerpo y tengo las pruebas que tengo y ya está".