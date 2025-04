Jorge Javier justifica su giro de opinión sobre Laura Cuevas y desarma un "montaje" en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' está arrasando en audiencias y la culpa la tienen unos perfiles de concursantes de lo más variopintos. Jorge Javier Vázquez ya ha mostrado en alguna ocasión su predilección por Montoya, uno de los grandes favoritos de esta edición. Aunque, esta semana, dedica su blog de 'Lecturas' a otra de las participantes más polémicas, Laura Cuevas.

La concursante fue presa de un ataque de ansiedad tras la visita de su marido Carlos a Honduras. Tan tocada se quedó que incluso amenazó con abandonar el concurso pero, finalmente no hizo falta porque fue expulsada por la audiencia. "Mi Semana Santa ha sido más tranquila que la de Laura Cuevas, que está al borde del colapso en 'Supervivientes'", empieza escribiendo el presentador en su blog.

"Confieso que, cuando venía a los platós a largar sobre la Pantoja, me ponía de los nervios. Marisabidilla, un punto repelente, siempre deseosa de dar la nota. Pero en 'Supervivientes' me está ganando", confiesa Jorge Javier. "Laura es chabacana y basta a más no poder, pero en el concurso está mostrando una vulnerabilidad desconocida. No había visto nunca a esta Laura tierna, necesitada de afecto", añade.

Jorge Javier Vázquez compara a Laura Cuevas con Rosa Benito

En su opinión, "para Laura Cuevas la televisión es su patio de colegio existencial. Ese lugar en el que se lo sigue pasando bien y se olvida de la rutina. Al principio me parecía que las broncas con su marido eran teatrillo puro y duro pero conforme han ido pasando los días tengo más dudas de que sea un montaje. Es todo tan descarnado, tan humillante, tan hiriente".

Jorge Javier llega a comparar a Laura Cuevas con una mítica concursante, y ganadora, de 'Supervivientes', Rosa Benito. "Ese grito suyo de 'quiero vivir' recuerda al de Rosa Benito en el 2011. Con una diferencia: que Laura Cuevas solo sale de las cuatro paredes de su casa cuando la llaman para ir a televisión. O sea, de Pascuas a Ramos. En 'Supervivientes' está viviendo su particular Erasmus. Ya escribió Gil de Biedma que 'envejecer, morir, es el único argumento de la obra'. Ya que conocemos el final de la función, intentemos que la comedia impregne la mayor parte de nuestras escenas", sentencia de la participante actualmente desterrada en Zona Parásita.