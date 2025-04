Horóscopo de hoy, lunes 28 de abril de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Después de despedimos del fin de semana, encaramos los últimos días de abril con el último lunes del mes. ¿Cuál va a ser el devenir este 28 de abril para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

Según las previsiones de Esperanza Gracia, estamos bajo el influjo de la Luna Nueva, que ha tenido lugar ayer día 27 en Tauro, y nos trae nuevos comienzos con buenas vibraciones. El planeta Venus ingresa en Aries, el próximo 30 de abril, activando la pasión y la intensidad en el amor. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- van a ser los más seductores del Cosmos.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

VIRGO PISCIS GÉMINIS SAGITARIO ESCORPIO CAPRICORNIO TAURO LIBRA LEO ACUARIO CÁNCER ARIES

Descubre aquí cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 28 de abril:

Horóscopo diario lunes Acuario

Puede que pases algún bache laboral o retraso en tus proyectos, pero no te rindas porque el balance final será positivo. Algunos conflictos familiares pueden alterarte. Necesitas aclarar situaciones cuanto antes para recuperar la calma y tus ilusiones.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Los buenos aspectos astrales te armonizan y ponen fin a los momentos de tensión que has estado viviendo. Despídete de todo lo que te limita. Puedes conocer a personas originales, carismáticas y muy atractivas que aportarán un soplo de aire fresco a tu vida.

Horóscopo diario lunes Aries

Te has dado cuenta de que no soportas a personas que no vibran como tú y que te restan energía. Pero necesitas resolver con tacto y suavidad los enfrentamientos porque puedes complicarte la vida. Te conviene poner orden en tu economía para evitar sobresaltos.

Horóscopo diario lunes Géminis

Júpiter en tu signo atrae la suerte a tu vida y algo que en su momento no funcionó podría volver ahora y darte esa oportunidad que ya no esperabas. Tu inteligencia y personalidad hará que congenies de maravilla con los que te rodean.

Horóscopo diario lunes Tauro

Muchas felicidades. Con el Sol y la Luna en tu signo las satisfacciones van a llegarte una tras otra, pero si no controlas esos pensamientos negativos que a veces te asaltan no vas a poder aprovechar las maravillosas experiencias que te reserva el destino.

Horóscopo diario lunes Virgo

Vas a brillar por tu gran valía. Aprovecha para consolidar tu posición y prepararte para mayores empresas porque te espera el triunfo. Venus enfrente de tu signo dulcifica tu vida y la hace más grata. No pierdas un instante para ser feliz en el amor.

Horóscopo diario lunes Cáncer

No te involucres en situaciones y problemas que no van contigo ni los puedes resolver. Aprovecha la vitalidad que te transmite la Luna Creciente para liberarte de tensiones y lograr la estabilidad. Puedes iniciar una prometedora relación.

Horóscopo diario lunes Piscis

Con la Luna Creciente vas a disfrutar de una vitalidad exultante y lograrás abrirte camino casi sin darte cuenta. Solo tienes que seguir tus corazonadas, que serán muy certeras. Venus en tu signo contribuye a que disfrutes del amor y vivas momentos de felicidad.

Horóscopo diario lunes Libra

La Luna Creciente te anima a pasar a la acción y a desprenderte de comportamientos que te hacen infeliz. No dejes pasar ni un día más sin ponerte en primer lugar y velar por tus intereses. Puede haber un reencuentro con alguien con quien aún tienes muchas cosas en común.

Horóscopo diario lunes Leo

El guerrero Marte en tu signo te empuja a la acción para que no titubees y te lances a por lo que quieres, pero debes ser cauto porque las envidias pueden entorpecer tu camino. La Luna Creciente hará que recuperes la alegría y la fe en tus propias fuerzas.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Mercurio y Marte muy bien aspectados te aportan inteligencia y mucha iniciativa para que no te rindas, aunque las cosas no salgan a la primera, y apuestes fuerte por ti. Piensa en todo lo bueno que hay en tu vida y no en lo que te falta o tuviste.

Horóscopo diario lunes Capricornio

El Cosmos se alía contigo para facilitarte la vida, y las oportunidades se multiplicarán para ti porque vas a saber aprovechar las circunstancias mucho mejor que en otras ocasiones. Vas a derrochar generosidad y cariño, y tus relaciones se verán muy favorecidas.