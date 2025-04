Gonzalo Miró define a Ayuso con el término que muchos piensan en 'La Roca' tras las últimas noticias

Como cada domingo, Nuria Roca ha puesto sobre la mesa de 'La Roca' diferentes asuntos de la actualidad para ser analizados con sus colaboradores. Y justo al final del programa, este domingo se hablaba de la declaración de Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Y una vez más, Gonzalo Miró ha sido claro.

"Criticando al Gobierno esta semana ha estado Isabel Díaz Ayuso aunque desde la distancia, desde Ecuador. Se vuelve a alejar de nuestro país justo en la semana en la que su pareja, González Amador acudía a declarar como investigado", empezaba exponiendo Nuria Roca.

Tras ello, Fran Pastor, un redactor de 'La Roca' recordaba como la jueza del caso que investiga al novio de Ayuso le había citado hasta en cinco ocasiones y él siempre aplazaba su declaración. Justo después, tanto Carmen Ro como Gonzalo Miró no se reprimían su ataque a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Yo aplaudo a Ayuso porque con lo difícil que es programar viajes y que te cuadren en las fechas que tú quieres es una experta en saber cuándo no tiene que estar en este país", soltaba Carmen Ro. "¿Pero si está interfiere en la declaración?", le preguntaba Nuria Roca. "No, pero lo que no se puede luego criticar como ha criticado con cuchillo entre los dientes al visita del presidente Sánchez a China y decir que la tendría que haber anulado. ¿Y usted no sería conveniente que lo hubiera aplazado?", respondía la colaboradora. "Claro se entra en el y tú más", añadía la presentadora.

Gonzalo Miró dice alto y claro lo que piensa de Ayuso ante Nuria Roca

Justo entonces, Gonzalo Miró soltaba sin dudarlo mucho un palo a Isabel Díaz Ayuso. "A mí me da la sensación de que para verla de telepredicadora americana de saldo en Ecuador o estar aquí casi es mejor estar aquí independiente de que el novio esté en los juzgados de Plaza Castilla", aseveraba el colaborador.

"Lo interesante de esto es ver si la fiscalía ve una posible comisión encubierta la compra de una empresa de la mujer del presidente de Quirón que no tenía valor. Creo que esto es lo interesante porque raro es", destacaba Nuria Roca ante sus compañeros.

"Yo desde luego lo estoy haciendo mal con mi fiscalista porque no me compra la casa de donde yo vivo ni se la voy pagando poco a poco, a mí eso no me pasa", respondía Gonzalo Miró. "Y en este caso no conozco a nadie que le pase, igual que lo de los enchufismos quizás hay alguien más, en esto no conozco a nadie", sentenciaba el colaborador.