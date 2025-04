Avance 'Sueños de Libertad', capítulo del martes 8 de abril: Jarro de agua fría para Begoña por Jesús

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban la semana pasada.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Joaquín y Gema siguen intentando ser padres. Y el cansancio que acumula ella con todo el trabajo de la tienda y la venta a domicilio hacía que piense que puede estar embarazada. Algo que les llenaba de satisfacción y también a Luis y Digna cuando lo descubrían.

Raúl comenzaba su primer día de trabajo como chófer de los De La Reina y como primer encargo, Andrés le solicitaba que acudiera a buscar a María a la casa de reposo. Tras acudir a por María a la casa de reposo y llevarla a la mansión, Raúl optaba por visitar a Claudia en la tienda y tenía un bonito detalle con ella haciendo que Fina se de cuenta y marcara ciertos límites con él para que no haga daño a Claudia ni juegue con ella.

Por su parte, Digna volvía a la mansión para agradecerle a Damián que dejara ir a Julia a su cumpleaños y el De La Reina aprovechaba para contarle que tiene celos de su relación con don Pedro. Por otro lado, Damián visitaba a Carmen en la tienda para alertarla de las intenciones de Carpena hacia ella y sobre todo hacia Tasio. Sin embargo, la respuesta de Carmen eran reproches hacia el padre de su marido.

En la fábrica, Pelayo le contaba a Marta que pasó la noche con Darío y confesaba que sus sentimientos por su ex son más fuertes de lo que pensaba. Asimismo, no dudaba en decirle a su mujer que quiere tratar de recuperar su relación aunque teme que les puedan descubrir y todo se vaya al traste.

Mientras en el dispensario, el doctor Herrera le entregaba a Luis el diagnóstico sobre su enfermedad y los resultados no son buenos. Parece que todo es mucho más grave de lo esperado y la única solución para que la anosmia no vaya a más es una operación del cerebro con los riesgos que eso supone.

Por último, tras el triunfal regreso de María se procedía a leer el testamento de Jesús. Y todos se quedaban en shock al conocer que deja todo el poder en María ejerciendo de albacea de sus bienes hasta la mayoría de edad de Julia. Asimismo, dejaba la tutela de la niña en su hermano Andrés siempre y cuando siga casado con María poniendo así en jaque de nuevo la relación de Andrés y Begoña.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 283 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 8 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 283 de 'Sueños de libertad'

Don Pedro e Irene en el capítulo 283 de 'Sueños de libertad' del martes 8 de abril

Tras cumplirse los peores temores y saber que María es la albacea de todos los bienes de Julia y su tutora legal Begoña se queda completamente derrumbada. Andrés trata de aliviarla asegurando que todos están indignados con el testamento de Jesús y preocupados porque María lapide toda su fortuna. Y aunque todos piensan en impugnarlo parece que Jesús dejó todo bien atado.

Damián no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y trata de demostrar que María no está en sus cabales. Sin embargo, el informe médico que ha encargado lo deja claro: María está completamente capacitada. Por ello no pretende volver a la casa de reposo tal y como le deja claro a Damián.

Por su parte, Gema se lleva un gran disgusto al ver que le ha bajado la menstruación y que por tanto no está embarazada como ella creía. Pero además sigue preocupada porque no entiende entonces el motivo para estar tan cansada. Por ello decide acudir al doctor Herrera que le alerta de que todo puede deberse a un problema cardiovascular. Mientras, Luis y Luz comparten sus miedos por la operación a la que se debe someter el perfumista.

Por otro lado, Don Pedro trata de ganarse también a Pelayo y le ofrece su apoyo para impulsar su carrera política. Pero el marido de Marta se mantiene firme en sus principios y rechaza a Carpena. Tras ello, Don Pedro decide interesarse por doña Clara tal y como le confiesa a su hermana Irene. Paralelamente, Darío propone trasladarse a Madrid para estar cerca de Pelayo. Una decisión que hace que Pelayo se preocupe por la rapidez de su relación y las consecuencias que podría tener.

Después de la amenaza de Fina, Raúl cambia su actitud con Claudia y tras descubrir que es por culpa de su amiga, ambas tienen una fuerte discusión. Y finalmente, pese a que Andrés le había pedido a María que no le contara nada a Julia, María no duda en informarle de que será su albacea y tutora legal a partir de ahora.