Avance del próximo capítulo de 'Sueños de Libertad' del miércoles 9 de abril: El as de María con Begoña

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban la semana pasada.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, tras cumplirse los peores temores y saber que María es la albacea de todos los bienes de Julia y su tutora legal Begoña se quedaba completamente derrumbada. Andrés trataba de aliviarla asegurando que todos están indignados con el testamento de Jesús y preocupados porque María lapide toda su fortuna. Y aunque todos piensan en impugnarlo parece que Jesús dejó todo bien atado.

Damián no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y trataba de demostrar que María no está en sus cabales. Sin embargo, el informe médico que ha encargado lo deja claro: María está completamente capacitada. Por ello no pretende volver a la casa de reposo tal y como le dejaba claro a Damián.

Por su parte, Gema se llevaba un gran disgusto al ver que le ha bajado la menstruación y que por tanto no está embarazada como ella creía. Pero además sigue preocupada porque no entiende entonces el motivo para estar tan cansada. Por ello decide acudir al doctor Herrera que le alertaba de que todo puede deberse a un problema cardiovascular. Mientras, Luis y Luz compartían sus miedos por la operación a la que se debe someter el perfumista.

Por otro lado, Don Pedro trataba de ganarse también a Pelayo y le ofrecía su apoyo para impulsar su carrera política. Pero el marido de Marta se mantenía firme en sus principios y rechazaba a Carpena. Tras ello, Don Pedro decidía interesarse por doña Clara tal y como le confesaba a su hermana Irene. Paralelamente, Darío proponía trasladarse a Madrid para estar cerca de Pelayo. Una decisión que hace que Pelayo se preocupe por la rapidez de su relación y las consecuencias que podría tener.

Después de la amenaza de Fina, Raúl cambiaba su actitud con Claudia y tras descubrir que es por culpa de su amiga, ambas tenían una fuerte discusión. Y finalmente, pese a que Andrés le había pedido a María que no le contara nada a Julia, María no dudaba en informarle de que será su albacea y tutora legal a partir de ahora.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 284 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 9 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 284 de 'Sueños de libertad'

Fina y Darío en 'Sueños de libertad'

Begoña sigue muy preocupada por la situación de Julia ahora que será María quien tome las decisiones y Andrés trata de calmarla aunque sin conseguir nada. Mientras, Julia pide hablar con Begoña y la enfermera le cuenta que tras la nulidad matrimonial y la muerte de Jesús su padre ha decidido que sean María y Andrés sus tutores legales. Pero la niña le dice que le da igual y que para ella su madre sigue siendo ella.

Pelayo sigue abrumado por lo rápido que está avanzando su relación con Darío y no duda en compartirlo con Marta. Paralelamente, Darío visita a Fina para darle las gracias y confesarle que está dispuesto a hacer todo lo posible por tener una relación con él y tratar de que todo avance aunque para ello tenga que presionarle.

En casa de los Merino, Gema se ve sobrepasada y le cuenta a Joaquín que el doctor Herrera necesita hacerle unas pruebas debido a su cansancio. Por otro lado, en la cantina Fina y Raúl tienen un nuevo encuentro y la dependienta decide enterrar el hacha de guerra con él y después él visita a Claudia para hacerle una invitación mientras empieza a entablar también una amistad con Tasio.

Damián opta por comprarle las acciones a María para evitar que la esposa de Andrés termine cediendo a la influencia de don Pedro y de los Merino. Sin embargo, María se niega a vendérselas porque no quiere traicionar la memoria de Jesús.

En el dispensario, Begoña sospecha de que el doctor Herrera puede estar detrás del robo de éter y decide tenderle una trampa para descubrir si es un adicto a esta sustancia. Por otro lado, la enfermera tiene una fuerte discusión con María después de que esta le deje claro como van a actuar a partir de ahora con Julia y que será ella quien haga de madre y tome todas las decisiones. Tras ello, Begoña confía en que la posible nulidad matrimonial de Andrés pueda cambiarlo todo sin saber que María guarda un as bajo la manga: su alianza con don Pedro.