Avance del próximo capítulo de 'Sueños de Libertad' del lunes: La caída de Begoña tras la jugada de María

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que llegaban la semana pasada.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Digna compartía su temor por la situación de Julia con Andrés ahora que su tutela depende de María pues aunque confía en su sobrino tiene miedo de cómo puede actuar su mujer con la pequeña.

Pelayo estaba completamente derrumbado por tener que haber roto con Darío y Marta trataba de apoyarle. Paralelamente, Darío visitaba a Fina para despedirse de ella y aprovechaba para advertirle de que la ambición de Marta puede poner en peligro su relación.

En el dispensario, el doctor Herrera se recuperaba tras la sobredosis que sufrió y le decía a Luz que se están equivocando con él. Sin embargo, Luz le confrontaba y le dejaba claro que con su adicción no puede seguir ejerciendo su profesión por el bien de sus pacientes. Y al enterarse de que Fermín Herrera no puede ser quien le opere, la desesperación de Luis no para de crecer.

Begoña recibía la llamada del colegio de Julia y aunque sabe que podría traerle problemas decidía acudir allí sin decirle nada a María. Cuando María lo descubría no dudaba en enfrentarse a Begoña dejándole claro que ella ya no es nadie para tomar decisiones sobre Julia y que sobra en la casa de los De La Reina.

Raúl compartía con Manuela su desilusión por el plantón que le dio Claudia. Y ella no dudaba en pedirle explicaciones sobre sus verdaderas intenciones con su sobrina. Finalmente, María le dejaba claro a Digna que cuenta con ella para cuidar de Julia pues la niña necesita a su abuela y le proponía una alianza contra los de La Reina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 287 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 14 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 287 de 'Sueños de libertad'

Digna y Don Pedro en el capítulo 287 de 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el enfrentamiento de Begoña y María, Andrés decide intervenir y abronca a su mujer dejándola claro que no va a tolerar que intente alejar a Julia de su madre aunque María no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Por su parte, Begoña empieza a asimilar su nuevo rol y prepara toda la documentación de la niña para entregársela a María.

Por otro lado, Marta se preocupa por el estado de Pelayo tras su ruptura con Darío y le acusa de rellenar su agenda de eventos para no pensar en su amado. La De La Reina trata de hacerle ver a su marido que es posible compatibilizar amor y trabajo. Tras ello, Pelayo le pide a Marta que le acompañe a su reunión con Miguel Ángel Vaca lo que provoca que Marta cancele los planes que tenía con Fina, quien termina enfadándose al ver que su amada ha puesto por delante a su marido.

Don Pedro les anuncia a Tasio y Joaquín que ha conseguido recuperar parte del dinero tras vender las tierras del balneario y que ha solicitado un crédito para poner en marcha el proyecto de los americanos. Y Carpena no duda en pedirle a Tasio que informe de todo a su familia. Y después, Tasio se reúne con Marta y Damián para contarles los planes del nuevo director. Por su parte, don Pedro le propone a Digna tener una cita en su nueva casa de Toledo y pasar la noche juntos.

Claudia se reúne con Raúl para pedirle perdón por haberle dado plantón y ambos acuerdan ser amigos. Paralelamente, en la cantina, Gaspar le confiesa todos sus sentimientos a Manuela y le pide tener algo más que una amistad. Pero la tía de Claudia responde con evasivas por miedo a abrir su corazón.

El doctor Herrera se reúne con Luz y Luis para anunciarles que ha hablado con un compañero que es una eminencia en neurocirugía para que sea él quien opere a Luis. Asimismo, también le propone a Gema a otro doctor para que trate su cardiopatía. Después, en el dispensario, Begoña le propone que pase una temporada en la casa de los De La Reina para superar su adicción y evitar recaídas con el éter.