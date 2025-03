'Sueños de Libertad', avance capítulo miércoles 19 de marzo: La muerte fulminante de Jesús

'Sueños de libertad' lleva anunciando desde hace días que esta semana iba a contar con un giro de guion que lo iba a cambiar completamente todo. Pues ese día ha llegado. Al igual que pasará con 'La Promesa', la serie de Antena 3 también vivirá una trágica muerte este miércoles 19 de marzo.

Así, la serie de Antena 3, que cumplía hace unos días un año de emisión, concluirá oficialmente con su primera temporada y dará comienzo a la segunda con el fallecimiento de uno de sus personajes principales. Una pérdida que supondrá un antes y un después para la serie y para los De La Reina.

Y mientras unos se van otros llegan pues 'Sueños de libertad' también recibirá este mismo miércoles a un nuevo personaje. Se trata de Gabriel, un hombre que parece tener un pacto con Jesús que ahora el De La Reina se ha saltado a la torera. Este nuevo personaje estará interpretado por Oriol Tarrasón ('Amar es para siempre' y 'Los misterios de Laura').

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, Begoña estaba completamente desesperada por la decisión de Jesús de marcharse con Julia a París. La enfermera compartía su frustración y su temor con perder a la niña para siempre con Andrés y su amante le prometía que hará todo lo posible para ayudarla. Después, Begoña decidía contarle a Digna los planes de Jesús de llevarse a su nieta y la matriarca de los Merino tomaba cartas en el asunto.

En la cantina, Claudia decidía interrogar a Gaspar tras saber que le dio un beso a su tía Manuela y el cantinero se muestra nervioso confesándole que lo hizo para evitar que Fina les pillara aunque reconoce que le gustó. Sin embargo, Gaspar temía haber alejado a Manuela con ese beso.

Mientras Marta proseguía con los preparativos de su boda con Pelayo, que aunque es un puro trámite puede hacer que las vidas de ambos cambien para siempre. De hecho, Fina decidía no acudir a la ceremonia pues cree que es lo mejor para todos aunque está completamente hundida. Por su parte, Luis seguía viendo como su perdida de olfato le está afectando para poner en marcha un nuevo perfume y pagaba su frustración con Luz.

En la fábrica, Jesús citaba a Górriz para saber qué se trae entre manos con don Pedro y presionado por las amenazas del De La Reina el trabajador terminaba confesando que Carpena le pidió que difundiera un rumor sobre Joaquín entre los empleados. Tras ello, Jesús le advertía a don Pedro que sabe de sus planes para acabar con su primo y le hacía un chantaje: no revelará sus artimañas a cambio de que sea su aliado mientras él está en París. Sin embargo, don Pedro no accedía a su manipulación.

Después de que Digna propusiera contarle a Julia que Jesús mató a sus padres, Begoña optaba por proponer que Jesús recupere su poder en la empresa familiar para evitar su marcha a París. Sin embargo, Jesús solo accedía a quedarse en Toledo si vuelve a ser el director de Perfumerías De La Reina. Paralelamente Begoña se enfrentaba con Damián por su indiferencia con la marcha de Jesús con Julia. Y finalmente, Damián le hacía una última propuesta a su hijo pero el encuentro no sale como él esperaba.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 269 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 19 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 269 de 'Sueños de Libertad'

Begoña está completamente destrozada y es que aunque cuenta con el apoyo incondicional de Andrés, la decisión de Jesús de llevarse a Julia a París la tiene en un sinvivir pues piensa que ya no puede hacer nada para evitarlo. Sin embargo, don Pedro tiene un as bajo la manga que lo podría cambiar todo y es que tiene en su haber la declaración de Jesús confesando que fue él quien mató a Clotilde y Valentín.

Fina hace una visita a Marta en la mansión justo antes de su boda para tener un bonito detalle con su novia. Así, tras decidir no acudir al evento, no duda en entregarle un ramo de flores que ha hecho ella misma. Un regalo que deja a Marta tocada sin poder parar de pensar en el verdadero amor de su vida durante la boda con Pelayo.

La ceremonia entre Marta y Pelayo es un puro trámite como ellos saben. Sin embargo, doña Clara sigue haciendo de las suyas y vuelve a criticar a su nuera provocando un nuevo enfrentamiento entre ellas. Después, la De La Reina decide pasar su noche de bodas con Fina y ambas tienen un apasionado encuentro.

Manuela trata de cuidar a María al ver que es la única que no ha asistido a la boda de Marta y ella se da cuenta de que tiene una nueva aliada en la mansión. Por otro lado, tras la ceremonia Begoña acude a ver a Jesús y le hace una propuesta: que ella también se mude a París para estar cerca de Julia. Algo que él no acepta.

Jesús mantiene una conversación con Gabriel, un misterioso hombre que siente que le está traicionando. Por su lado, Digna decide presentarse en la fábrica con el documento que le ha entregado don Pedro y le deja claro a su sobrino que no va a permitir que se lleve a Julia. Al sentirse acorralado, Jesús intenta negociar con su tía y acepta que Julia se quede en Toledo a cambio de que le entregue la declaración en la que confiesa sus crímenes. Pero Digna no accede pues no confía en él y ambos tienen un un forcejeo mientras Jesús saca una pistola y todo acaba en tragedia con el De La Reina recibiendo un disparo y cayendo ante su tía que se queda paralizada.