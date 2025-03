'Sueños de Libertad', avance capítulo jueves 20 de marzo: La huida de Digna tras matar a Jesús

'Sueños de libertad' ha vivido este miércoles el gran giro de guion que llevaba anunciando desde hace días. Así, la serie de Antena 3 ha vivido la trágica muerte de uno de sus protagonistas, algo que dará un giro a todas las tramas de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay.

Así, la serie de Antena 3, que cumplía hace unos días un año de emisión, concluía oficialmente su primera temporada y este jueves dará comienzo a la segunda tras el fallecimiento de Jesús de La Reina y por ende la salida de Alain Hernández.

Y mientras unos se van otros llegan pues 'Sueños de libertad' también recibirá este mismo miércoles a un nuevo personaje. Se trata de Gabriel, un hombre que parece tener un pacto con Jesús que ahora el de La Reina se ha saltado a la torera. Este nuevo personaje estará interpretado por Oriol Tarrasón ('Amar es para siempre' y 'Los misterios de Laura').

En el capítulo de este miércoles de 'Sueños de libertad', Begoña estaba completamente destrozada y es que aunque cuenta con el apoyo incondicional de Andrés, la decisión de Jesús de llevarse a Julia a París la tenía en un sinvivir pues piensa que ya no podía hacer nada para evitarlo. Sin embargo, don Pedro tenía un as bajo la manga que lo podría cambiar todo y es que tenía en su haber la declaración de Jesús confesando que fue él quien mató a Clotilde y Valentín.

Fina hacía una visita a Marta en la mansión justo antes de su boda para tener un bonito detalle con su novia. Así, tras decidir no acudir al evento, no dudaba en entregarle un ramo de flores, lo que provocaba que la de La Reina no parara de pensar en el verdadero amor de su vida.

La ceremonia entre Marta y Pelayo es un puro trámite como ellos saben. Sin embargo, doña Clara seguía haciendo de las suyas y volvía a criticar a su nuera provocando un nuevo enfrentamiento entre ellas. Después, la de La Reina decidía pasar su noche de bodas con Fina y ambas tienen un apasionado encuentro.

Manuela trataba de cuidar a María al ver que es la única que no ha asistido a la boda de Marta y ella se daba cuenta de que tiene una nueva aliada en la mansión. Por otro lado, tras la ceremonia Begoña acudía a ver a Jesús y le hacía una propuesta: que ella también se mude a París para estar cerca de Julia. Algo que él no aceptaba.

Jesús mantenía una conversación con Gabriel, un misterioso hombre que siente que le está traicionando. Por su lado, Digna decidía presentarse en la fábrica con el documento que le ha entregado don Pedro y le dejaba claro a su sobrino que no va a permitir que se lleve a Julia. Al sentirse acorralado, Jesús intentaba negociar con su tía y aceptaba que Julia se quede en Toledo a cambio de que le entregue la declaración en la que confiesa sus crímenes. Pero Digna no accedía pues no confía en él y ambos tenían un un forcejeo mientras Jesús sacaba una pistola y esta terminaba disparándose provocando la muerte de Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 270 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 20 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 270 de 'Sueños de libertad'

Tras la muerte de Jesús, Digna está completamente perdida y sin saber como afrontarlo pues no es capaz de enfrentarse a su familia. Don Pedro que llegó justo después le propone desaparecer de la empresa y actuar como si nunca hubiera estado allí y ella acepta huir mientras el Carpena manipula la escena del crimen.

La convivencia entre Marta y Pelayo no comienza con buen pie después de que ella pasara la noche de bodas con Fina. Ahora la pareja se replantea su acuerdo y valora si han hecho bien en darse el sí quiero pues todo puede irse al traste si descubren la verdadera realidad de sus vidas.

En plena noche, Tasio se presenta en casa de los De La Reina para comunicar que Jesús está muerto y han encontrado su cuerpo en la fábrica con mucha sangre. Todos acuden de urgencia para saber qué ha ocurrido con el primogénito. Al día siguiente, todos los empleados amanecen con la presencia de la guardia civil y empiezan a correr los rumores sobre lo sucedido.

Mientras los agentes interrogan a todos para descubrir la verdad sobre la muerte de Jesús. Digna es incapaz de enfrentarse a su familia y de contar toda la verdad mientras que don Pedro actúa con frialdad asegurando desconocer lo que pasó. No obstante, don Pedro e Irene se muestran nerviosos porque todo esto les estalle en la frente.

Por último, Begoña le confiesa a Andrés que fue a visitar a Jesús tras la boda para hacerle una propuesta pero el encuentro acabó de la peor manera posible. Y temiendo que todo pueda afectar a la investigación, Andrés le pide a su amante que oculte esa información para evitar males mayores.