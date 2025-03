La vida actual de Iván Santos: de ser el sobrino de Emilio Aragón en 'Médico de familia' a su desaparición

Hay muchas series míticas en nuestro país que, pese a que ya no se recuerden como antes, siguen presentes en la memoria colectiva de toda una generación. Sobre todo gracias a su recuperación por parte de plataformas de streaming. Ahí tenemos los ejemplos de 'Aquí no hay quien viva', que vive una segunda edad de oro, o 'Médico de familia', que se convirtió en una serie fenómeno en nuestro país. Hoy en día ha sido rescatada por el catálogo de Netflix y, aunque no todas sus tramas han soportado el paso del tiempo, sigue siendo una de las ficciones más importantes de nuestra historia televisiva.

Sobre todo por el gran éxito que fue. No había hogar en España que no hubiera visto, al menos, un episodio de la popular serie creada por Daniel Écija. Una producción que tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. 'Médico de familia' es la ficción de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, protagonizados por Emilio Aragón, vimos a actores como Lydia Bosch, Ana Duato o Gemma Cuervo.

Sus cameos fueron legendarios. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo uno que hoy en día, siempre que alguien lo recuerda en redes, se vuelve viral. Nadie se perdía ni un solo episodio, y todos queríamos que La Juani viviera con nosotros. Que Gertru fuera nuestra enfermera. O que Marcial fuera nuestro amigo. O nos enamoramos perdidamente de Alberto, el sobrino de Nacho Martín (Emilio Aragón) y al que interpretó Iván Santos.

Iván Santos junto a Isabel Aboy y Lydia Bosch en 'Médico de familia'.

Nacido en Madrid, concretamente en Torrejón de Ardoz, Iván Santos ya había hecho sus pinitos en varias series de televisión antes de su fichaje por 'Médico de familia'. Participó en la serie 'Mar de dudas' y también en 'Todos los hombres sois iguales', junto a Josema Yuste y Tito Valverde. Pero su gran papel fue el de la serie de Telecinco de Emilio Aragón. En ella daba vida a su sobrino Alberto, adolescente que, aunque parecía muy serio y responsable, también se metía en líos. Y sobre todo ayudaba a que la serie diera moralejas sobre la importancia de la familia y de la responsabilidad. El propio actor recordó, en una entrevista para 20 Minutos, cómo fue su pasó por la ficción.

"Afectó a mi vida personal muy positivamente", explicó. "Hizo que enfocara todos mis estudios y preparación al mundo de la interpretación. En el plano familiar, logró que saliéramos de una crisis brutal, pudiendo liquidar todas las deudas que había dejado una empresa que mis padres se vieron obligados a cerrar". Pero el mundo de la interpretación y de la fama siempre es muy esquivo y difícil de sobrellevar. Porque pasar de ser el adolescente más famoso de España al más puro anonimato no todo el mundo sabe gestionarlo. Y menos aún a edades tan tempranas.

"Aprendí que nunca se es imprescindible, que no hay trabajo que perdure sin constancia y que la vida no te regala nada", comentó Iván Santos en la entrevista. "Fue uno de los casting más largos que hice en mi vida. Exactamente 1 año de pruebas con 8 casting de selección, entre los que nos presentamos aproximadamente 3000 personas por personaje", recordó en un artículo para el blog Susanapereztv. "Nunca pensé que fuera el seleccionado con tantísimos actores buenos compitiendo por lo mismo […] Fue el inicio real de mi profesión, cuando empecé a sentirme realmente como actor y pude comenzar a plantearme un futuro en ello y prepararme 100% para ello".

El después de 'Médico de familia' y su desaparición en la actualidad

Pero, como muchas veces pasa en esta profesión, Iván Santos fue poco a poco dejando de lado el mundo de la interpretación tras el éxito de 'Médico de familia'. Su siguiente proyecto fue 'Géminis, venganza de amor', para TVE. Adaptación libre de su homónima venezolana, estuvo en antena cerca de 200 episodios. Aunque el personaje de Iván, Tobías, no tenía mucha presencia en la serie, ya que era más secundario.

Tardó un poco más en llegar su siguiente participación en una ficción televisiva y fue en 'Hospital Central'. Pero, tras ese último papel, no volvimos a verle en la pequeña pantalla. Excepto en su reencuentro con parte del elenco de 'Médico de familia' en el programa 'Qué tiempo tan feliz' con María Teresa Campos. En 2009 hacía 'Terrorífica fiesta del pijama' en el teatro Victoria Madrid y, además, era profesor de interpretación en el ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca). Pero poco a poco fue dejando de lado todo ese mundo y sus redes sociales llevan inactivas desde 2018.