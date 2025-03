La vida actual de Diana Lázaro: de azafata del 'Un, dos, tres' y Cybercelia en el 'Cyberclub' a su veto a 'Supervivientes'

"Recicla o rebota". Ninguna frase ha hecho tanto por el reciclaje en Madrid como esta frase pronunciada ya hace más de veinte años. Era uno de los lemas de Cybercelia, una de las presentadores del mítico Cyberclub. Este programa se emitió en Telemadrid todas las mañanas durante once años. Es decir, de 1997 a 2008, y ojo, estuvo nominado al Emmy al Mejor Programa Infantil. Presentado por Cybercelia, que viaja por el hiperespacio en su nave Cyberanda, tras secuestrar a Rocko Alicates de la Tierra para entender por qué los humanos ensuciamos tanto. Porque como hemos dicho, Cybercelia es una apasionada del reciclaje espacial. Pero tras esas horas de maquillaje encontrábamos a la actriz Diana Lázaro, que hizo suyo el personaje durante todo el transcurso del programa y acompañó a toda una generación de madrileños.

Diana Lázaro, nacida en Madrid, comenzó su andadura televisiva como presentadora en el programa 'Superjuegos' de Antena 3, junto a Claudio Serrano (mítico actor de doblaje en 'Los Simpson' o del actor Christian Bale). También se convirtió en una de las contables del 'Un, dos, tres... ¡responda otra vez!' en su etapa de comienzos de los 90. Pero realmente el trabajo por el que se la reconoció (y se la sigue reconociendo) es el de Cybercelia en 'Cyberclub', para Telemadrid, compartiendo protagonismo con el actor Miguel Mota. Surgido en la época de otros programas infantiles matinales, como el 'Club Megatrix', 'Club Disney' o 'Babalà Club', se mantuvo en antena más de una década.

"Que no se parezca a Leticia Sabater". Así lo explicó Diana Lázaro en una entrevista para Fórmula TV. "Se buscaba un estilo radicalmente diferente". Y se consiguió un programa que no se parecía en nada al resto de matinales infantiles. Algo más moderno, radical y con lenguaje propio. La actriz se mimetizó con su personaje tanto que los niños la reconocían por la calle. "Recuerdo alguna niña que no me quiso saludar porque llevaba una falda que no llevaría Cybercelia", comentó en la misma entrevista.

'Cyberclub' se convirtió en uno de los programas más famosos de Telemadrid.

Fue tan famoso el programa que convirtió a sus protagonistas en auténticas estrellas, al igual que la mascota del programa, Trasto, que pasó a ser la mascota oficial del Parque de Atracciones de Madrid. Ahí hacían varios espectáculos en directo. "Hacíamos básicamente todo el trabajo en plató, y tener el contacto con los niños era una pasada". Pero tras el final del programa, Diana Lázaro tuvo que reinventarse por completo. "Estaba muy bien hecho, con un gran concepto detrás, que estimulaba a crear, a imaginar, con un lenguaje propio y “musicón”. De niña veía y admiraba “La bola de cristal” y era un honor estar en algo que compartía un espíritu parecido", comentó en Barnafotopress.

Participó en varias series durante el rodaje de 'Cyberclub' como 'Hospital Central', donde interpretó a la enfermera Leonor Vázquez durante las dos primeras temporadas. O la miniserie 'El camino de Santiago'. Sí, aquella ficción de Antena 3 tan surrealista que unió en un mismo sitio a Anthony Quinn, Charlton Heston, Anne Archer o Imanol Arias. Una rara avis de mediados de los 2000, con todo lo que eso significa. Pero si hay algo en lo que volcó su carrera la joven presentadora y actriz, fue en el teatro. "Yo lo último que estoy haciendo sin parar es teatro. No dejo de hacer teatro. Es muy bonito, me gusta mucho".

Sobre los escenarios, ha protagonizado montajes como 'El otro lado de la cama', una versión de 'La importancia de llamarse Ernesto', 'El secuestro' o 'Besugo por las paredes'. Esta última, un monólogo cómico dirigida por ella misma en el Teatro Lara de Madrid. "Efectivamente, después de llevar toda mi carrera diciendo y haciendo lo que otros me pedían, tenía ganas de contar y hacer lo que yo quería. Tengo una gran debilidad por la comedia, y quería hablar sobre temas que me importan y me inquietan. Desde el humor, hablar de lo difícil de la vida para reírnos, muchísimo, de ello", comentó en Barnafotopress.

Actualmente, dirige 'La extinción de los dinosaurios', una obra con Ruth Núñez de nuevo en el Teatro Lara, y protagoniza 'Remátame otra vez' en el Teatro Victoria junto a Beatriz Rico. "Es una comedia desde lo absurdo, pero con los mimbres de una novela de intriga en la que todos son sospechosos de un asesinato que se ha cometido allí mismo. Lo que ocurre es que el muerto es el detective más sagaz. Esto da lugar a que todo se convierta en un disparate". Así define la obra uno de sus protagonistas, Ángel Ruiz.

Y aunque sigue queriendo triunfar como actriz, porque es "su sueño", no se prestaría a la fama a cualquier precio. Por ejemplo, participar en algún reality tipo 'Supervivientes' es algo que tiene vetado. "No. No es mi rollo. No me lo han ofrecido pero creo ni por mucho dinero iría. Tendría que estar muy jodida de pasta. A priori lo de ser concursante de un reality no", explicó en una entrevista para Lecturas.