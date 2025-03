La última hora de Montoya en Honduras da un vuelco a 'Supervivientes' radical y pide abandonar

La organización de 'Supervivientes' ha avanzado una sorprendente e impactante última hora que afecta de lleno a José Carlos Montoya en la convivencia de Honduras. Lo ha hecho a través del programa 'Vamos a ver' que presenta Joaquín Prat.

El espacio matinal de Telecinco ha anunciado este jueves que acababan de recibir unas imágenes muy calentitas, facilitadas por el equipo del concurso de supervivencia y que tienen como protagonista al sevillano y a una concursante más.

"Habemus beso", ha cebado Adriana Dorronsoro mientras emplazaba a los espectadores a no perderse un avance que estaban terminando de perfilar. A los pocos minutos, ese cebo sobre lo que se va a ver esta noche en la gala 4 de 'Supervivientes' se ha emitido.

Laura Cuevas y Makoke son las encargadas de delatar lo ocurrido. Hablan de un beso "en los morros" entre Montoya y una chica de la playa. ¿Anita o Gala? Esa es la gran pregunta. Finalmente, a tenor de las palabras de Laura y de la ex de Kiko Matamoros, el beso se ha producido con Anita Williams, su ex. Al parecer, siempre según Cuevas, ha sucedido cuando no estaba la cámara grabando.

Montoya amenaza con abandonar 'Supervivientes': "Me voy de aquí y que brille la gente haciendo pruebas"

"Un giro inesperado", se indica desde 'Supervivientes' en el avance. Un acercamiento que nadie se esperaba pero que parece haber causado estragos, pues en esas imágenes inéditas se observa a Montoya llorando y asegurando que se marcha del programa: "Me voy de aquí y que brille la gente haciendo pruebas y subiéndose a los troncos".

Pero es que también aparece Anita, fuera de sí, amenazando con abandonar el reality: "Me piro a mi p*** casa con mi hijo ya eh". Sin embargo, son imágenes inconexas que no permiten "¿Qué ha pasado entre ellos?", se preguntan en la promo. Todo se verá y explicará con profundidad en la gala de esta noche con Jorge Javier Vázquez.