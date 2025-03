'La Revuelta' de Broncano se lleva un aplauso atronador por lo que ha hecho en su programa 100

Este jueves 20 de marzo, 'La Revuelta' de David Broncano ha cumplido 100 programas y lo ha hecho saltando de nuevo al prime time. Así, con motivo de la emisión del partido entre Países Bajos y España de la Nations League, TVE optaba por celebrar las 100 entregas con un nuevo programa en el prime time.

Y como cada día, 'La Revuelta' comienza dando el protagonismo al público que está en el plató. Primero con los invitados de la bañera y después con los del bidé. En el caso de la bañera, este jueves se encontraban Álvaro y Conceso, dos chicos con síndrome de down.

Nada más saludarles, Conceso le daba unos regalos a David Broncano. "Yo te he traído una taza, pero no la rompas por favor", le pedía el invitado al presentador. "Me pones en un compromiso", reaccionaba él. Tras ello, Conce le echaba en cara lo que hizo al subirse a la azotea del Tío Pepe en las Campanadas de TVE. "¿Y si te caes qué?", le cuestionaba.

Después, el invitado no dudaba en hablar en nombre de la asociación de Down España de Toledo y le enseñaba el dibujo que había hecho Laura Caro, una chica con síndrome de down. "Está guapísimo ehhh. Transmitirle mi felicitación porque es una artista", reaccionaba el presentador.

Rápidamente Conceso se ganaba el cariño de todo el público del teatro que no dudaba en ovacionarle mientras le pedía a Broncano que por favor no rompiera la taza. Y para poner contento a su invitado, el presentador optaba por tirar una taza del programa para poder salvar la que le había regalado Conceso.

'La Revuelta' de Broncano se lleva todos los aplausos en redes

Como era de esperar, las redes sociales se llenaban de aplausos a 'La Revuelta' de David Broncano por la labor social que hace cada día al visibilizar todo tipo de enfermedades raras y de apoyo a colectivos como los del síndrome de down que este viernes están de celebración.

Qué manera más bonita de celebrar 100 programas.



*Conceso: "Yo te quiero mucho, yo te quiero mucho David"#LaRevuelta pic.twitter.com/BIrjraKQb6 — HATEUNIC🖤RNS II🏴🐌🏴‍☠️ (@hateunicorns2) March 20, 2025

Que buen dia este de los 100 programas de #LaRevueltaTVE para dar visibilidad y mostrar empatía a las personas con el síndrome de Down.👏👏🫂



Grandes, Conce y Álvaro.



Olé, David, por amnistiar su taza.👏#LaRevuelta pic.twitter.com/UbFxOeIECt — Cahaluna (@Cahaluna) March 20, 2025

Broncano y su equipo han ofrecido a los telespectadores más servicio público en estos 100 programas que el hormiguero en sus 18 temporadas.

Cracks!!!#LaRevuelta100 #LaRevuelta pic.twitter.com/DciF6F9FBW — Triquiñuela (@Triquiuela5) March 20, 2025

El trato de Broncano con Conce y Álvaro me parece exquisito, es maravilloso. Ver esto y de esta manera en TV es un regalo #LaRevuelta — Xiomara Zamora (@XioZzz) March 20, 2025

Me encanta la naturalidad que tratan el tema del síndrome de down y le den su visibilidad, muy grandes #LaRevuelta — Marc (@Marc_Martin95) March 20, 2025

Pocos me parecen los 14 millones. https://t.co/HIOPwy0H7N — Adrià (@AdriaSoria_) March 20, 2025

Que necesario es este puto programa, en serio. https://t.co/bJvImJtGkv — Néstor Durán (@NestorD84) March 20, 2025

Visibilidad al síndrome de down, cuatro despedidas a la soltería con una risa agónica y Berto Romero poniendo en su sitio a los pedigüeños del público como buen catalán . Por otros cien y muchos más . Gracias por venir a la tele de todos . #LaRevuelta100 #larevuelta pic.twitter.com/yKioHU3hr6 — Almudena Ávila (@avilalmu) March 20, 2025