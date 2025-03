'La Promesa', avance semanal del 31 de marzo al 4 de abril: Intentan matar a Curro y el futuro de Manuel

Semana intensa en 'La Promesa' marcada fundamentalmente por un intento de asesinato. De momento, para arrancar, en el capítulo 566 de este lunes 31 de marzo, Lope se encuentra con un hombre malherido e inconsciente en los alrededores de palacio y decide trasladar el cuerpo al interior de la zona de servicio. Es el hijo de Simona, pero ni el cocinero ni el padre Samuel, que le encubre, saben aún que es el hijo de la cocinera, ajena a todo. El cura instala a Antoñito en su habitación.

Para Catalina la encerrona que le hicieron María Fernández y Samuel con Adriano es inadmisible. Martina le insta a mover ficha con el campesino y contarle la verdad, pero ella se niega. Lo que sí hace es abroncar a María y al sacerdote y pedirles explicaciones.

Es todo muy extraño sobre la muerte de Jana y la desaparición del doctor Gamarra es muy inquietante. Curro quiere volver a indagar en ello y pretende comprobar que el médico no ha vuelto a Luján. Por eso, pide a Pía que le cubra. La doncella es consciente del peligro que corre, pues si finalmente no fue Cruz quien mató a Jana, el asesino estará al acecho. Así, le advierte de que tenga cuidado porque no le gusta ni un pelo los derroteros que está tomando la historia.

Alonso duda de si Manuel se ha ido realmente a Italia porque se dejó la mayoría de sus pertenencias en su habitación y Leocadia se propone para hacer averiguaciones con las amistades que tiene en común con Pedro Farré, el hombre que le había dado trabajo en Milán. Entretanto, Leocadia toma las riendas de La Promesa con el apoyo de Petra.

Martina y Jacobo se reúnen con el padre Samuel para ultimar la boda, pero entre los novios hay discrepancias. El banquete será en La Promesa pero Martina quiere algo íntimo y Jacobo aboga por algo a lo grande como habían pensado inicialmente.

La madre de Santos malmente a su hijo en contra Pía por el cambio de actitud de Ricardo y Petra comunica a María Fernández que está despedida. Ella le dice que es una insensible y una persona sin entrañas. En mitad de la refriega, interviene la madre de Santos. Petra le dice que se marche y que no se entrometa en el asunto, pero ella se planta ante el ama de llaves y se niega a que siga humillando a la criada.

Por último, a La Promesa, no solo llega una carta inquietante de Ayala, sino una inquietante noticia sobre el doctor Gamarra, que deja helada a la familia pero sobre todo a Curro, que intuye que hay algo más detrás.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 567 del martes 1 de abril

La inesperada noticia sobre el doctor Gamarra ha dejado helada a la familia, pero sobre todo a Curro, que intuye que hay algo más detrás. Ana empieza a apoyar a María Fernández al enterarse de su situación, y Santos descubre la afinidad entre su madre y la doncella. Catalina no cede en su posición con Adriano, pero Martina no se rinde e insiste a su prima en que dé al muchacho la oportunidad de explicarse. Generosa no ha sido nunca Petra, que sigue firme en su intención de despedir a María Fernández. Rómulo, con la ayuda de Ricardo, toca todas las puertas para intentar revertir la situación de la doncella.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 568 del miércoles 2 de abril

Alonso descubre a Leocadia en la habitación de la marquesa y esta se las ingenia para instalarse ahí. El marqués sigue preocupado sin saber dónde está su hijo y este se despide de los ancianos y emprende el viaje. Como Martina está tan ocupada con las gestiones de la finca, Jacobo se aburre y Leocadia propone hacer un picnic, que organiza Curro.

Los mayordomos advierten a María Fernández de su delicada situación y esta da por hecho que la van a echar de La Promesa. Teresa intenta que Petra cambie de opinión, sin éxito. Lope engaña a Antoñito y le dice que está en la casa del párroco. Vera acuerda ayudar a cuidarle. Pía está molesta con María Fernández por ir diciendo por ahí que Ana es una buena persona y Ana sigue acercándose al mayordomo. Catalina está muy tranquila porque no ha vuelto a tener noticias de Adriano, pero se lleva una gran sorpresa.

Avance del capítulo 569 del jueves 3 de abril

La propuesta de Adriano cae en saco roto: Catalina le rechaza una vez más, alegando que no necesita la lástima de nadie. Lastimosa es la situación de María Fernández. Parece abocada al despido hasta el punto en que Lope y Teresa deciden involucrar a Samuel. Cada vez más involucrado está Curro en su afán por "agitar el avispero".

La cosa se vuelve tensa cuando lo obliguen a ir a un picnic, que no termina de la mejor forma: sufre un grave accidente con uno de los caballos. Alonso no está para picnics. La ausencia de su esposa, pero también la de su hijo le pesan cada vez más, hasta que recibe por fin una agradable sorpresa. Lope y Vera mantienen la mentira a Antoñito, insistiéndole en que está en la casa del cura. El problema es que esta mentira tiene las patitas muy cortas.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 570 del viernes 4 de abril

El picnic no ha terminado tal y como la familia Luján esperaba, y menos para Curro. Alguien ha cortado las cinchas de uno de los caballos lo que significa que han intentado matarle. Tras su vuelta, Manuel siente que debe disculparse con Curro por cómo se comportó con él antes de irse y descubre que Adriano ha vuelto a intentar casarse con su hermana, pero Catalina le ha echado.

Petra toma una decisión definitiva respecto a María Fernández. Ricardo sigue en su eterna encrucijada con Ana por no querer herir a nadie. Vera y Lope tienen que contarle toda la verdad a Rómulo sobre Antoñito y los acontecimientos se terminan precipitando de una manera sorprendente.