Joshua se deslengua y lo que destapa de Makoke pone en aprietos a la organización de 'Supervivientes'

Los robos en 'Supervivientes 2025' están a la orden del día y, precisamente por ello, el reality ha organizado un 'Oráculo de Poseidón' que ha hecho saltar todo por los aires en pleno directo. Todo ha comenzado a raíz de las sospechas de robo por parte de los concursantes de Playa Calma. Esto ha hecho que, en la caja donde dejan la comida, depositen tres hojas que, en caso de robo, se moverían y estarían descolócalas. Dicho y hecho puesto que este mecanismo ha evidenciado los robos que dicho equipo estaba sufriendo.

"Esa noche la persona que estaba al lado de la caja era Joshua", ha defendido Makoke cuando Anita Williams, una de sus íntimas en la isla, era la principal señalada. "¿Yo he señalado a Anita en algún momento? Dime en qué momento he señalado a Anita. No he señalado a Anita en ningún momento. No hemos estado toda la noche despiertos, nos hemos turnado y que vengas tú precisamente tú a decir que nos señalen cuando hemos estado toda la noche, tú que eres la que más tiene que callar en la playa", ha interrumpido el joven.

"Tú eres la que más tiene que callar en la playa", ha seguido insistiendo el joven ante lo que Sandra Barneda ha tenido que interrumpir: "Joshua, ¿por qué tiene que callar? Me gustaría que lo aclararás, ¿qué ocurre?". "No me pertenece a mí hablar de ese tema, pero Makoke ha incumplido las normas. Me estás señalando a mí directamente y tú no eres nadie para venir a señalarme", ha matizado el concursante. Una bomba que ha detonado en pleno directo y que ha traído consecuencias. "Joshua, acabas de hacer una acusación muy grave. Necesito información", le ha pedido la presentadora.

La durísima acusación que marca el futuro de Makoke en 'Supervivientes'

El citado concursante no ha tardado en explicarse: "A mí me ha llegado a mis oídos que Makoke entró comida al programa en el chubasquero que tienes con un agujero roto que llegaba hasta abajo. A mí esta señora no me va a señalar". "Me parece de muy mal gusto. Me parece Laura que eres la persona más chaquetera, más falsa y más tramposa que hay en este reality. Yo le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo y me dice "venga mamá que esto no se te va a ver", pero me dio miedo y las saqué en el hotel. Coge Laura ahora y se lo cuenta a Joshua. Eres una chaquetera y una falsa", ha explicado Makoke.

La FALSA de Laura Y Jhosua siendo lo más rastrero de toda la playa.



Esto que le acaban de hacer a Makoke es demasiado feo enserio.



SALVAR MAKOKE #ConexiónHonduras4 pic.twitter.com/2S1aKIlgQL — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) March 30, 2025

"Te lo conté a ti. He estado a punto de meter dos barritas de proteína y ahora coges y dices que las he metido, ¿serás mentirosa y tramposa?", ha querido matizar la principal aludida mientras que Laura Cuevas le ha espetado: "Tú sola te acabas de delatar". Ante el revuelo ocasionado, Sandra Barneda ha vuelto a insistir: "Os tengo que decir que no sois tan listos como pensáis. El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que llevas con lo cual es prácticamente imposible que coléis ni una almendrita y mucho menos una barrita".

que la organización tenga que salir a destapar el juego sucio que le están haciendo a Makoke me parece muy fuerte… #ConexionHonduras4



pic.twitter.com/aY1MM4A1Wh — eric💎 (@sobacodedaniela) March 30, 2025

Laura Cuevas estalla y arroja luz sobre el suceso

A pesar de ello, Laura Cuevas ha apoyado la versión de Joshua: "Es prácticamente imposible, pero sí que hay un margen de probabilidad que se pueda escapar. El viernes me cuenta Makoke que metió dos barritas de proteínas y que se las comió en la primera lluvia cuando estábamos todos juntos y acompañando a esas dos barritas de proteínas iba un cartelito de te quiero por si se la pillaba decir "ay que esto me lo ha metido mi hijo"".

La firme postura de la joven ha provocado que la organización no desmienta categóricamente lo sucedido. De hecho, Sandra Barneda le ha preguntado: "Laura es prácticamente imposible y evidentemente no hay nada imposible y el fallo humano existe. Laura, ¿me juras que Makoke te cuenta a ti que se comió las barritas la noche de la tormenta?". Ante ello, Laura Cuevas ha asegurado: "Que me caiga muerta que me lo contó tal cual te lo estoy contando".