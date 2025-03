'La Isla de las Tentaciones 8' hoy en directo: El reencuentro de Alba y Gerard tres meses después y su estado actual

Llega Alba al reencuentro tres meses después

Tras haber sido una de las primeras concursantes en generar memes con su «un coño en tu nuca», Alba llega al reencuentro tres meses después de ‘La isla de las tentaciones’ y empieza a ver imágenes de su aventura en el reality.

«Fue muy duro, muy intensa y muy dolorosa, pero bueno así es la vida y no puedo cambiarla. Cometí errores. Me pasé tres pueblos, la rabia se apoderó de mí. No pensé con claridad y le falté el respeto», confiesa Alba tras recordar lo que pasó con Gerard.