Eva Martín ('La Promesa') dicta su clara opinión ante la decisión de los guionistas de matar a Jana

Este jueves, Eva Martín, la actriz que interpreta a la marquesa en 'La Promesa', ha entrado en directo en el programa de radio 'Las tardes de RNE' de Lourdes Maldonado para hablar del gran giro que ha sufrido la serie con la muerte de Jana Expósito (algo que ha indignado sobremanera a los espectadores) y con su encarcelamiento.

Sobre ello ha sido preguntada en su entrevista radiofónica. "Sabíamos que esto no iba a caer bien al espectador porque es un drama tremendo perder a Jana", ha admitido la intérprete tras el aluvión de críticas que se ha desatado en redes sociales desde que se emitió el capítulo de su fallecimiento este miércoles.

"Pero son cosas que pasan, las series diarias tienen esto", añade Eva Martín, que apoya este arriesgado vuelco en la historia escrito por Josep Cister, el creador de 'La Promesa', y sus guionistas. Y es que, en su opinión, "hay que ir redireccionando las tramas". "Esto es algo que le está doliendo mucho a la gente porque Jana era un personaje muy querido, pero show must go on (el show debe continuar)", sentencia.

Por otro lado, Eva asegura que "es un regalazo poder estar en un proyecto como 'La Promesa' donde estamos teniendo tanto cariño del público". "Es mucho esfuerzo hacer una serie diaria", reconoce, pero a su vez es gratificante observar que funciona estupendamente en audiencias.

"Y en concreto, el personaje de Cruz es un bombón porque te permite hacer muchas cosas", afirma Eva Martín sobre su papel de Cruella de Vil en 'La Promesa'. "Es muy divertido hacer un malvado porque tienes que pasar líneas rojas y atreverte a hacer cosas que en la vida real no harías jamás", valora.

🗣️"Es un drama😩 tremendo perder a Jana"



🗣️"El personaje de Cruz de Luján es un bombón🔝"



Por otro lado, Eva Martín no ha podido adelantar nada sobre la continuidad de su personaje. De momento, ha abandonado La Promesa y está en prisión, pero su regreso es posible. De hecho, Lourdes Maldonado ha señalado que tiene una agenda muy apretada con el rodaje, por lo que eso significaría que actualmente está inmersa en las grabaciones y que en las próximas semanas podría aparecer de nuevo.