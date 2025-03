Avance 'Sueños de libertad', capítulo del viernes 7 de marzo: Dos grandes secretos salen a la luz

'Sueños de Libertad' cumplía la semana pasada un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este jueves, María empezaba a mostrar una leve mejoría en su estado de salud, aunque no está en condiciones de abandonar la mansión, por lo que Damián accedía a que permanezca hasta que se recupere. Y pese a haberse salvado gracias a que Begoña le donó su sangre, María seguía con gran resentimiento hacia ella y Andrés y no duda en despreciarles.

Por su parte, Jesús descubría que María ha abortado y no dudaba en mostrarle todo su apoyo. Mientras su padre le volvía a amenazar y él le dejaba claro que nunca hará nada por perjudicar a su familia pues tanto él como su hija es uno más de ellos. Por otro lado, Jesús terminaba descubriendo que Luz no es médico y no duda en utilizar la información para chantajear a Luis: le promete guardar su secreto a cambio de que vote a su favor en las juntas.

Mientras Marta sigue con todos los preparativos de su boda con Pelayo, Fina empezaba a darse cuenta del dolor que le provoca este enlace. No obstante, trataba de evitar que Marta lo note. Paralelamente, Andrés compartía con su hermana todo lo sucedido con María y ambos no dudaban en reflexionar sobre los amores imposibles.

Carmen y Tasio tenían un pequeño enfrentamiento ante los nervios de ambos provocado por el examen de conducir que tiene ella. Y es que parece que a Tasio no le hace demasiada gracia que su mujer sea libre e independiente.

Irene no dudaba en contarle a don Pedro la preocupación de Digna por los problemas de Joaquín con el alcohol pues ella cree que su jefe pueda volver a caer en el alcoholismo. Eso sí, ambos no dudaban en dejar caer que quizás ha llegado el momento de que don Pedro se ponga al frente de la empresa.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 261 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 7 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 261 de 'Sueños de Libertad'

Begoña se enfrenta al delicado momento de contarle a Julia que María ha perdido al bebé que esperaba dejando a la niña completamente devastada. Tras ello, María le cuenta a su sobrina que tiene que marcharse de Toledo. Y Digna le recrimina tanto a Manuela como a Damián que no hayan compartido con ella el estado de María.

Ante los nervios de Carmen por su examen de conducir, Fina no duda en ayudar a su amiga parar prepararlo. Mientras que en la tienda, Gema explota ante las chicas tras sentirse completamente desplazada por ellas. Y Claudia decide confiar en Gaspar y le cuenta el gran secreto de su tía Manuela.

Luis opta por compartir con su madre el chantaje al que se está viendo sometido por Jesús después de que Luz le insista en saber qué le ocurre. La amenaza que cierne sobre los Merino deja muy preocupada a Digna, que no duda en contárselo a don Pedro para que pueda ayudarles. Sin embargo, don Pedro sigue conspirando con Irene para que le ayude a sabotear a Joaquín y quitarle la dirección de la empresa.

Por su parte, Joaquín le anuncia a don Pedro que ha conseguido una entrevista con un inversor muy importante que podría ayudar a sacar el proyecto del balneario. Y él no duda en hacerle creer que está de su parte.

Después, Tasio no duda en pedirle perdón a Carmen por su actitud con respecto al examen de conducir y Claudia propone hacer un nuevo viaje de chicas. Finalmente, Digna decide compartir el secreto de Jesús sobre el asesinato de Clotilde y Valentín. Una noticia que podría suponer un giro.