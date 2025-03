Avance semanal 'Sueños de Libertad' del 10 al 14 de marzo: el giro radical de Jesús y un grave altercado

'Sueños de Libertad' cumplía la semana pasada un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el capítulo de 'Sueños de Libertad' de este viernes, Begoña se enfrentaba al delicado momento de contarle a Julia que María ha perdido al bebé que esperaba dejando a la niña completamente devastada. Tras ello, María le contaba a su sobrina que tiene que marcharse de Toledo. Y Digna le recriminaba tanto a Manuela como a Damián que no hayan compartido con ella el estado de María.

Ante los nervios de Carmen por su examen de conducir, Fina no dudaba en ayudar a su amiga parar prepararlo. Mientras que en la tienda, Gema explotaba ante las chicas tras sentirse completamente desplazada por ellas. Y Claudia decidía confiar en Gaspar y le contaba el gran secreto de su tía Manuela.

Luis optaba por compartir con su madre el chantaje al que se está viendo sometido por Jesús después de que Luz le insista en saber qué le ocurre. La amenaza que cierne sobre los Merino dejaba muy preocupada a Digna, que no dudaba en contárselo a don Pedro para que pueda ayudarles. Sin embargo, don Pedro seguía conspirando con Irene para que le ayude a sabotear a Joaquín y quitarle la dirección de la empresa.

Por su parte, Joaquín le anunciaba a don Pedro que ha conseguido una entrevista con un inversor muy importante que podría ayudar a sacar el proyecto del balneario. Y él no dudaba en hacerle creer que está de su parte.

Después, Tasio no dudaba en pedirle perdón a Carmen por su actitud con respecto al examen de conducir y Claudia proponía hacer un nuevo viaje de chicas. Finalmente, Digna decidía compartir el secreto de Jesús sobre el asesinato de Clotilde y Valentín. Una noticia que podría suponer un giro.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 10 al viernes 14 de marzo:

Capítulo 262 de 'Sueños de libertad' – Lunes 10 de marzo

Don Pedro sale victorioso y consigue que su plan de emborrachar a Joaquín funcione pues se duerme y llega tarde a su cita con el inversor mexicano echando al traste sus planes para sacar adelante el proyecto del balneario. Por su lado, Digna y Gema se muestran preocupadas por el hecho de que Joaquín no haya dormido en casa. Y mientras, don Pedro muestra su apoyo a los Merino aunque aprovecha para reforzar su posición.

Asimismo, Gema se siente culpable por haber traicionado a María y trata de hacer las paces con ella pero María la rechaza. Mientras, Julia se muestra también muy preocupada por la situación de su tía tras hacerla llorar y la enfermera trata de explicarle lo que sucede.

Don Agustín se presenta en casa de los De La Reina y no duda en expresar sus dudas por el matrimonio de Pelayo y Marta pues no entiende las prisas y el poco entusiasmo que percibe en ellos. El cura deja entrever que lo hacen para acallar rumores lo que provoca la ira de Damián. Pero su charla con el párroco y con doña Clara genera temor en él y tras una charla con Pelayo ambos llegan a la conclusión de que Fina puede ser un obstáculo para su matrimonio con Marta.

Por otro lado, Irene se siente culpable por haber caído en las artimañas de su hermano dejando mal a Joaquín. Pero don Pedro la convence de que ha hecho lo correcto y le hace un cargo muy importante, que descubra quién es el abogado de Jesús. Paralelamente, trata de ganarse el favor de Tasio y propone una comida junto a Irene y Carmen.

Finalmente, tras ver a María destruida, Jesús trata de darle su apoyo y le propone tomar cartas en el asunto. Por otro lado, Begoña recibe una gran noticia: le han concedido la nulidad matrimonial y no duda en celebrarlo con Andrés mientras que Jesús dice que no se va a rendir.

Capítulo 263 de 'Sueños de libertad' – Martes 11 de marzo

Tras recibir la nulidad matrimonial, Begoña no duda en celebrar la buena nueva junto a Andrés y es que ahora es libre para poder ser feliz con el hombre al que ama verdaderamente. No obstante, todavía hay algunos obstáculos como la presencia de María pues Andrés se siente culpable por el aborto al que se ha sometido y teme su reacción a la noticia de la nulidad de Jesús y Begoña.

Por su parte, Jesús se toma la noticia con gran furia y decide echar a su mujer de casa. Sin embargo, Damián interviene y le prohíbe que lo haga. A quien si echa Damián es a María que tras hablar con ella le dice que la quiere fuera de la mansión más pronto que tarde pese a que ella trata de ganarse el perdón de su suegro.

En la tienda, Claudia se disculpa con Gema por la actitud que han tenido con ella al haberle hecho sentirse desplazada. Por otro lado, le comunica que dan por finalizada su formación y ya es una dependienta más y puede atender a las clientas. Mientras, Manuela tras molestarse con Claudia por haberle confesado a Gaspar que es analfabeta, la criada decide aceptar la ayuda del dueño de la cantina para aprender a leer y escribir.

En el dispensario, Irene tiene un tenso encontronazo con el doctor Herrera por su falta de tacto al tratar a los pacientes y le advierte de que hablará con su hermano. Mientras, Luz se enfrenta al difícil momento de informarle a María de que se ha quedado estéril y ya no puede tener hijos.

Jesús y Luis tienen un tenso encontronazo en el laboratorio después del chantaje al que está sometiendo el De La Reina a su primo al amenazarle con denunciar a Luz por no ser médico. El Merino le deja claro que no va a caer en su chantaje y tras un forcejeo, Jesús le da un golpe y Luis se da un golpe y cae inconsciente al suelo. Tras enterarse de lo sucedido, Digna amenaza a Jesús con revelarle a Julia que no es hija suya sin saber que la niña lo ha escuchado.

Capítulo 264 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 12 de marzo

Tras escuchar la conversación de Digna y Jesús, Julia está desconcertada y no duda en acudir a Begoña para tratar de saber si Jesús es su padre o no. Y la enfermera le confirma lo que escuchó. Por su parte, Jesús trata de acercarse a la pequeña pero ella se muestra muy distante con él.

En casa de los Merino, hay gran preocupación por el golpe que recibió Luis y el perfumista empieza a alarmarse al sufrir las primeras secuelas y darse cuenta de que ha perdido el olfato, algo que podría ser catastrófico para su carrera. Tars ello, Luz trata de tranquilizarle y buscar una solución.

María sigue frustrada por la noticia de que no podrá tener nunca hijos y lo paga con Manuela. Por su parte, Andrés trata de consolar a su mujer, pero ella entre lágrimas y completamente desesperada confiesa que se arrepiente de haberse casado con él por todo lo que le ha pasado.

Digna sigue muy preocupada por los problemas de Joaquín con el alcohol. Mientras, en la empresa, Joaquín toma una decisión drástica para evitar el colapso y propone rebajar el salario de los trabajadores. Pero para ello necesita los apoyos de don Pedro y de su familia. Por su parte, Górriz critica las medidas de seguridad de la fábrica y don Pedro es testigo.

En el dispensario, el doctor Herrera es incapaz de atender a un trabajador que ha llegado con una quemadura y le deja a Begoña completamente sola. Posteriormente, él mismo le revela a Damián que todo tiene que ver con un trauma del pasado: el incendio en el que murió su mujer y que él mismo provocó.

Capítulo 265 de 'Sueños de libertad' – Jueves 13 de marzo

Digna les informa a sus hijos que Julia ha descubierto que Jesús no es su padre y quiere conocer su verdadero origen. Tras ello, les deja claro tanto a Damián como a Jesús que la pequeña es una Merino y no una De La Reina y pretende ejercer de abuela.

En la fábrica, la decisión de Joaquín de bajar el sueldo de los trabajadores provoca un gran revuelo y también en la tienda donde Gema trata de defender la decisión de Joaquín. Ante esta grave crisis, don Pedro considera que es una oportunidad para darle el último zarpazo a Joaquín. Así, consigue que Irene prepare un encuentro entre su hermano y Górriz para que el trabajador exprese su descontento públicamente y genere aún más descontrol.

Los preparativos de la boda de Marta y Pelayo siguen generando conflicto pues Marta y doña Clara no se ponen de acuerdo y la De La Reina le pide ayuda a Carmen. Algo que provoca que Fina se cabree al sentirse desplazada y que la dejan de lado.

Jesús y Luz tienen un fuerte encontronazo después de lo que pasó con Luis y de que ella sepa que le está chantajeando con su pasado y la doctora le deja claro que no teme ir a la cárcel y le dice todo lo que piensa de él. Paralelamente, Jesús teme que ha perdido a su hija definitivamente y planea renunciar a ella.

En la mansión, Manuela trata de consolar a María después de que pagara con ella su frustración por su esterilidad. Y es entonces cuando la criada descubre que Andrés está enamorado de otra mujer y llega a la conclusión de que es Begoña.

Capítulo 266 de 'Sueños de libertad' – Viernes 14 de marzo

En la cantina, Claudia le agradece a Gaspar la ayuda que le está dando a su tía para aprender a leer y escribir. Paralelamente, Fina les pilla con las clases y se queda sorprendida de que la tía de su amiga sea analfabeta. Y Gaspar para disimular le da un beso. Y Carmen se da cuenta de los sentimientos del cantinero hacia Manuela.

En la mansión, Begoña sigue mostrando preocupación por el estado de Julia tras enterarse de que Jesús no es su padre. Mientras que la niña al descubrir que Digna es su abuela no duda en acercarse aún más a ella y de preguntarle por Valentín, algo que a Jesús no le hace ninguna gracia. Tras ello, Digna le propone un pacto a su sobrino: ella no le dirá nada de lo que pasó con sus padres a cambio de que él no denuncie a Luz.

Doña Clara le pide a Pelayo que Fina no aparezca por su boda con Marta. Una decisión que provocará un conflicto entre Marta y Pelayo. Por su parte, la De La Reina le deja claro a su hermano Jesús que no quiere que acuda a su boda dándose cuenta de que su familia le repudia.

Luis sigue muy preocupado por haber perdido el olfato y se somete a una revisión médica con el temor de que su accidente haya provocado el final de su carrera como perfumista. Por su parte, Górriz difunde un rumor sobre Joaquín tras su encuentro con don Pedro y la propagación de la noticia provoca que la tensión entre los trabajadores crezca provocando un tenso desencuentro entre Joaquín y Gema.

Consciente de que tiene a todo el mundo en contra, Jesús se reúne con Damián para informarle de la decisión que ha tomado con respecto a su futuro tras haber recibido una propuesta de Brossard. Algo que el patriarca no esperaba. ¿Terminará aceptando Jesús la oferta para marcharse a París? Pero Jesús está dispuesto a marcharse con Julia, algo que su padre ni Digna se lo van a permitir.