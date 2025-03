Avance semanal de 'Sueños de Libertad': dos nuevos personajes y el giro de 180 grados de María

'Sueños de libertad' ha arrancado la segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, tras conocer la amenaza de denuncia a María por el secuestro del bebé, Andrés decidía proteger a su todavía mujer. Para ello, siguiendo los consejos de Luz, tras consultarla por si está sufriendo un problema mental, Andrés aceptaba llevar a María a una casa de reposo para que se recupere. Mientras Luz trataba de explicarle a Angelita la situación de María para evitar que la denuncie.

Por su parte, Digna acudía a la iglesia para hablar con su fallecida hermana ante la culpa por la muerte de Jesús. Allí se encontraba con Damián que no dudaba en sentirse confortado al ver que su cuñada ha perdonado a su hijo aunque él le reprochaba que los Merino les hayan traicionado al poner a don Pedro al mando de la fábrica.

Mientras, en la tienda, las chicas empezaban a replantearse su apoyo a Carmen Paralelamente, Claudia y Gema le pedían a Luz que se haga cargo de la casa cuna tras lo sucedido con María. Por su parte, Carmen decidía proponerle a don Pedro su plan de expansión de la marca de Perfumerías de La Reina y tras ver como ambos están negociando, Marta no dudaba en reprocharle a Carmen su actitud. Todo mientras un hombre misterioso la vigilaba tras descubrir que es la mujer de Pelayo. ¿De quién se trata? Por lo pronto, este hombre se ponía en contacto con Pelayo aunque este ocultaba esta llamada a su entorno.

Damián no dudaba en presentarse en la fábrica para encararse con don Pedro por haberles arrebatado la empresa a los De La Reina de la peor manera posible. Después, don Pedro acudía a ver a Tasio para decirle que ha cambiado de idea y acepta que tanto él como Joaquín compartan el cargo de adjunto al director.

Por otro lado, Damián le comunicaba a Digna su decisión de que deje de trabajar en la mansión porque no soporta pensar que está enamorada de don Pedro aunque le dejaba claro que podrá acudir cada vez que quiera para ver a Julia. Después, Digna se mostraba culpable de lo sucedido con Jesús ante don Pedro y en un flashback se veía como Jesús todavía seguía vivo pidiéndole ayuda a don Pedro pero este se negaba a socorrerle dejándole morir.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 31 de marzo al viernes 4 de abril:

Capítulo 277 de 'Sueños de libertad' – Lunes 31 de marzo

María abandona la mansión para internarse en una casa de reposo después del secuestro del bebé. Antes de marcharse, le deja claro a Begoña que volverá pronto y recuperará su lugar y retomar su relación con Andrés. Después, Begoña habla con Damián por la tutela de Julia y él le deja claro que para él la madre de la niña es ella aunque no lo sea legalmente.

En la cantina, Carmen comparte con Fina, Claudia y Gema que don Pedro ha aceptado su propuesta de venta a domicilio. El problema es que tienen que ser ellas quienes prueben si es viable sin remuneración y fuera del horario laboral, lo que provoca que ambas se nieguen. Por su parte, a Tasio tampoco le hace gracia que Carmen saque adelante su proyecto sin tener apoyos.

Pelayo recibe una llamada de un viejo amigo, Darío Guzmán, el hombre que espió a Marta tras leer la noticia de su boda. Tras contarle a Damián que era un compañero de universidad, después se abre con Marta y le confiesa que en realidad era un antiguo amor después de verles juntos y de presentárselo.

En el dispensario, Irene y don Fermín siguen acercando posturas después de una conversación en la que el doctor le habla de su pasado. Mientras, don Pedro habla con Marta sobre los planes para expandir Perfumerías de La Reina y le hace ver que confía en ella.

Digna se despide definitivamente de la mansión y confía en Manuela para que se haga cargo de sus labores. Después no duda en despedirse de Andrés y de Marta pidiéndoles que cuiden de Julia y de Damián. Por su parte, Gema y Joaquín dejan atrás sus desencuentros y se dejan llevar por la pasión, al igual que hacen Andrés y Begoña aprovechando que María está en la casa de reposo.

Capítulo 278 de 'Sueños de libertad' – Martes 1 de abril

Andrés y Begoña amanecen juntos tras haberse dejado llevar por la pasión durante la noche ahora que parece que todo empieza a calmarse con la muerte de Jesús y la marcha de María a una casa de reposo. Aunque la sombra de María sigue estando.

En la tienda, Carmen prosigue con su negocio de la venta a domicilio a pesar de no contar con la ayuda de sus compañeras. Ante el cansancio de su mujer, Tasio se muestra molesto porque su mujer siga adelante pese a no tener a sus compañeras ayudándola. Después, Marta se encara con don Pedro por tener a Carmen en esas circunstancias.

Manuela decide ir a visitar a María en la casa de reposo y ella no duda en aprovechar para hablar mal de Begoña haciendo que Manuela desconfíe de la enfermera. A su vuelta habla con Andrés para convencerle de que permita la vuelta de su mujer a cambio de cuidarla ella. Finalmente, Begoña le propone a Manuela ser la nueva gobernanta y ella se ve obligada a contarle que es analfabeta.

Para tratar de levantar sus ánimos, Luis y Joaquín deciden organizar una sorpresa para Digna por su cumpleaños aunque ella dice que no está para celebraciones. Paralelamente, Luis tiene un regalo preparado para su madre y ella lo descubre antes de tiempo. Tras darse cuenta de la habilidad de Digna para detectar perfumes, Luis le propone que sea su ayudante en el laboratorio ahora que sufre anosmia.

Por otro lado, Darío visita la fábrica con la excusa de conocer el negocio aunque lo que busca es pasar más tiempo con Pelayo. No obstante, el político no puede acudir y es Marta la que le acompaña. Al conocerle, don Pedro sospecha que hay algo raro en él.

Capítulo 279 de 'Sueños de libertad' – Miércoles 2 de abril

Begoña le cuenta a Andrés el analfabetismo de Manuela y deja entrever que está pensando en despedirla por haberles mentido. No obstante, Julia intercede por Manuela y consigue que su madre cambie de opinión y acceda a que se quede mientras estudie para saber aprender a leer y escribir.

Marta le entrega a Pelayo el perfume que Darío compró para él y su esposo le deja claro que no puede volver con él por miedo a la repercusión que podría tener sobre todo ahora que puede poner su carrera política en juego después de que ella le anime a retomar su relación.

En la fábrica, don Pedro le comunica a Tasio que quiere que le acompañe a su reunión con los inversores americanos pese a que no está preparado. Tras ello, Joaquín se encara con don Pedro por su decisión y Carpena asegura que solo está tratando de ganarse el favor de Tasio para que apoye a los Merino.

Paralelamente, Irene descubre a Digna ayudando a Luis en el laboratorio y no duda en contárselo a don Pedro. Después, Luis se ve obligado a contar que ha perdido el olfato. Mientras que Gema decide ayudar a Carmen con la venta a domicilio tras ver a su compañera superada por la situación.

Manuela vuelve a visitar a María a la casa de reposo y ella insiste en advertirla sobre Begoña y asegura que ella le ha arruinado la vida y aunque Manuela trata de defender a la enfermera, María muestra más que nunca su rabia hacia la que fue su cuñada. Finalmente, Begoña y Andrés comparten otro momento íntimo y Damián pilla a su hijo saliendo de la habitación de Begoña.

Capítulo 280 de 'Sueños de libertad' – Jueves 3 de abril

Andrés y Begoña comparten su felicidad durante el desayuno y Damián no duda en abroncarles por lo que descubrió la noche anterior y les deja claro que no va a permitir situaciones que comprometan a la familia. Y tras ello, Begoña le dice a Andrés que tienen que tener cuidado porque como Julia les descubra no se lo va a perdonar.

Paralelamente, llega a la mansión Raúl, uno de los aspirantes a chófer, que con su actitud desenfadada y natural parece que ha conquistado a Claudia. Sin embargo, su tía Manuela no está muy convencida de que sea el mejor para ese puesto. Tras ello, Damián y la propia Manuela le hacen la entrevista al joven y el De La Reina deja en manos de la gobernanta la decisión final.

Luis y Joaquín tratan de convencer a Digna de que celebre su cumpleaños con una cena. Y aunque no está muy por la labor, el hecho de saber que han invitado a Julia hace que empiece a replanteárselo. Mientras, en el dispensario Fermín e Irene tienen un desencuentro después de que ella trate de insistir en recuperar la relación con su hijo y de que el doctor se niegue harto de los desprecios de su hijo.

En la fábrica, Marta descubre la reunión que han tenido don Pedro y Tasio con los inversores americanos. Tras ello, la De La Reina se encara con el director por haberla desplazado por segunda vez tras lo que pasó con Carmen. Y después, don Pedro toma una determinación sobre la financiación de la venta a domicilio.

Por su parte, Pelayo le confiesa a Darío que su matrimonio con Marta es una tapadera y también descubre la relación de Marta con Fina. Tras ello, Darío no duda en ir a visitar a la dependienta para hablar con ella. Finalmente, don Pedro acude a ver a María a la casa de reposo para tratar de aliarse con ella y le propone ayudarla a evitar su nulidad matrimonial.

Capítulo 281 de 'Sueños de libertad' – Viernes 4 de abril

Marta decide alertar a Damián de los inquietantes movimientos de don Pedro con Tasio. Y es que está convencida de que está aprovechándose de Carmen y Tasio para asegurarse la dirección a largo plazo y su padre le deja claro que no va a permitir que se salga con la suya.

Darío vuelve a visitar a Fina y le confiesa sus verdaderas intenciones al contarle que Pelayo fue su primer amor y que está dispuesto a recuperarle y parece que Fina podría ayudarle a conseguirlo. Y después, Darío le propone a Pelayo pasar una noche juntos. Por otro lado, Claudia trata de convencer a su tía para que le de una oportunidad a Raúl como el nuevo chófer.

Tras una conversación con Luis y Joaquín, Andrés interviene y le pide a Damián que permita que Julia acuda a la celebración de cumpleaños de Digna. Paralelamente, Marta felicita a Carmen por lo que está haciendo y después Fina y Carmen hacen las paces tras el desencuentro que vivieron.

En el dispensario, Fermín empieza a tratar a Luis por la anosmia que sufre para intentar que la enfermedad no acabe con su carrera. Mientras que Begoña descubre que falta una botella de éter algo que le pone en jaque si termina enterándose de su adicción a dicha sustancia por el trauma familiar que tiene.

En la casa de reposo, Manuela vuelve a visitar a María y le entrega una carta de la notaría que lo podría cambiar todo. Tras leerla, María se queda en shock y deja caer que podría volver antes de lo esperado a la casa de los De La Reina. Tras ello es Andrés quien comunica que Jesús incluyó a María en su testamento.