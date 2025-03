Avance de 'Sueños de libertad': ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 12 de marzo?

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el último capítulo de 'Sueños de Libertad' de este martes, tras recibir la nulidad matrimonial, Begoña no dudaba en celebrar la buena nueva junto a Andrés y es que ahora es libre para poder ser feliz con el hombre al que ama verdaderamente. No obstante, todavía hay algunos obstáculos como la presencia de María pues Andrés se sentía culpable por el aborto al que se ha sometido y temía su reacción a la noticia de la nulidad de Jesús y Begoña.

Por su parte, Jesús se tomaba la noticia con gran furia y decidía echar a su mujer de casa. Sin embargo, Damián intervenía y le prohibía que lo hiciera. A quien si echaba Damián es a María que tras hablar con ella le dice que la quiere fuera de la mansión más pronto que tarde pese a que ella trataba de ganarse el perdón de su suegro.

En la tienda, Claudia se disculpaba con Gema por la actitud que han tenido con ella al haberle hecho sentirse desplazada. Por otro lado, le comunicaba que dan por finalizada su formación y ya es una dependienta más y puede atender a las clientas. Mientras, Manuela tras molestarse con Claudia por haberle confesado a Gaspar que es analfabeta, la criada decidía aceptar la ayuda del dueño de la cantina para aprender a leer y escribir.

En el dispensario, Irene tenía un tenso encontronazo con el doctor Herrera por su falta de tacto al tratar a los pacientes y le advertía de que hablará con su hermano. Mientras, Luz se enfrentaba al difícil momento de informarle a María de que se ha quedado estéril y ya no puede tener hijos.

Jesús y Luis tenían un tenso encontronazo en el laboratorio después del chantaje al que está sometiendo el De La Reina a su primo al amenazarle con denunciar a Luz por no ser médico. El Merino le dejaba claro que no va a caer en su chantaje y tras un forcejeo, Jesús le agredía y Luis se daba un golpe y caía inconsciente al suelo. Tras enterarse de lo sucedido, Digna amenazaba a Jesús con revelarle a Julia que no es hija suya sin saber que la niña lo ha escuchado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 264 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 12 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 264 de 'Sueños de Libertad'

Tras escuchar la conversación de Digna y Jesús, Julia está desconcertada y no duda en acudir a Begoña para tratar de saber si Jesús es su padre o no. Y la enfermera le confirma lo que escuchó. Por su parte, Jesús trata de acercarse a la pequeña pero ella se muestra muy distante con él.

En casa de los Merino, hay gran preocupación por el golpe que recibió Luis y el perfumista empieza a alarmarse al sufrir las primeras secuelas y darse cuenta de que ha perdido el olfato, algo que podría ser catastrófico para su carrera. Tras ello, Luz trata de tranquilizarle y buscar una solución.

María sigue frustrada por la noticia de que no podrá tener nunca hijos y lo paga con Manuela. Por su parte, Andrés trata de consolar a su mujer, pero ella entre lágrimas y completamente desesperada confiesa que se arrepiente de haberse casado con él por todo lo que le ha pasado.

Digna sigue muy preocupada por los problemas de Joaquín con el alcohol. Mientras, en la empresa, Joaquín toma una decisión drástica para evitar el colapso y propone rebajar el salario de los trabajadores. Pero para ello necesita los apoyos de don Pedro y de su familia. Por su parte, Górriz critica las medidas de seguridad de la fábrica y don Pedro es testigo.

En el dispensario, el doctor Herrera es incapaz de atender a un trabajador que ha llegado con una quemadura y le deja a Begoña completamente sola. Posteriormente, él mismo le revela a Damián que todo tiene que ver con un trauma del pasado: el incendio en el que murió su mujer y que él mismo provocó.