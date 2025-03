Avance de 'Sueños de libertad', capítulo del martes 11 de marzo: Julia se enfrenta a la verdad

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta.

En el último capítulo de 'Sueños de Libertad' de este lunes, Don Pedro salía victorioso y conseguía que su plan de emborrachar a Joaquín funcione pues se dormía y llegaba tarde a su cita con el inversor mexicano echando al traste sus planes para sacar adelante el proyecto del balneario. Por su lado, Digna y Gema se mostraban preocupadas por el hecho de que Joaquín no haya dormido en casa. Y mientras, don Pedro mostraba su apoyo a los Merino aunque aprovechaba para reforzar su posición.

Asimismo, Gema se sentía culpable por haber traicionado a María y trataba de hacer las paces con ella pero María la rechazaba. Mientras, Julia se mostraba también muy preocupada por la situación de su tía tras hacerla llorar y la enfermera trataba de explicarle lo que sucede.

Don Agustín se presentaba en casa de los De La Reina y no dudaba en expresar sus dudas por el matrimonio de Pelayo y Marta pues no entiende las prisas y el poco entusiasmo que percibe en ellos. El cura dejaba entrever que lo hacen para acallar rumores lo que provocaba la ira de Damián. Pero su charla con el párroco y con doña Clara generaba temor en él y tras una charla con Pelayo ambos llegaban a la conclusión de que Fina puede ser un obstáculo para su matrimonio con Marta.

Por otro lado, Irene se sentía culpable por haber caído en las artimañas de su hermano dejando mal a Joaquín. Pero don Pedro la convencía de que ha hecho lo correcto y le hacía un cargo muy importante, que descubra quién es el abogado de Jesús. Paralelamente, trataba de ganarse el favor de Tasio y le proponía una comida junto a Irene y Carmen.

Finalmente, tras ver a María destruida, Jesús trataba de darle su apoyo y le proponía tomar cartas en el asunto. Por otro lado, Begoña recibía una gran noticia: le han concedido la nulidad matrimonial y no dudaba en celebrarlo con Andrés mientras que Jesús aseguraba que no se va a rendir.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 263 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 11 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 263 de 'Sueños de Libertad'

Tras recibir la nulidad matrimonial, Begoña no duda en celebrar la buena nueva junto a Andrés y es que ahora es libre para poder ser feliz con el hombre al que ama verdaderamente. No obstante, todavía hay algunos obstáculos como la presencia de María pues Andrés se siente culpable por el aborto al que se ha sometido y teme su reacción a la noticia de la nulidad de Jesús y Begoña.

Por su parte, Jesús se toma la noticia con gran furia y decide echar a su mujer de casa. Sin embargo, Damián interviene y le prohíbe que lo haga. A quien si echa Damián es a María que tras hablar con ella le dice que la quiere fuera de la mansión más pronto que tarde pese a que ella trata de ganarse el perdón de su suegro.

En la tienda, Claudia se disculpa con Gema por la actitud que han tenido con ella al haberle hecho sentirse desplazada. Por otro lado, le comunica que dan por finalizada su formación y ya es una dependienta más y puede atender a las clientas. Mientras, Manuela tras molestarse con Claudia por haberle confesado a Gaspar que es analfabeta, la criada decide aceptar la ayuda del dueño de la cantina para aprender a leer y escribir.

En el dispensario, Irene tiene un tenso encontronazo con el doctor Herrera por su falta de tacto al tratar a los pacientes y le advierte de que hablará con su hermano. Mientras, Luz se enfrenta al difícil momento de informarle a María de que se ha quedado estéril y ya no puede tener hijos.

Jesús y Luis tienen un tenso encontronazo en el laboratorio después del chantaje al que está sometiendo el De La Reina a su primo al amenazarle con denunciar a Luz por no ser médico. El Merino le deja claro que no va a caer en su chantaje y tras un forcejeo, Jesús le agrede y Luis se da un golpe y cae inconsciente al suelo. Tras enterarse de lo sucedido, Digna amenaza a Jesús con revelarle a Julia que no es hija suya sin saber que la niña lo ha escuchado.