Al descubierto el contrato de Montoya con la productora de 'Supervivientes' que aclara su futuro

José Carlos Montoya se ha convertido en toda una estrella en el universo Mediaset tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones' y su carrera televisiva no ha hecho más que empezar. Algo evidente y lógico a tenor de su repercusión nacional e internacional.

El sevillano se una auténtica leyenda televisiva que ha traspasado todas las fronteras y que ha enamorado a los espectadores con su naturalidad, con su carisma y su incombustible personalidad. Esto ha provocado que el formato conducido por Sandra Barneda haya batido récords de audiencia y que Telecinco esté transitando un camino muy dulce tras su crisis.

Por eso, el futuro de Montoya en Mediaset está más que garantizado tras acabar una octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' inolvidable. Y sobre ello ha dado algunas claves Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos'. El colaborador ha asegurado que el fenómeno se seguirá explotando lo máximo posible tras alcanzarse un acuerdo de cuatro años.

No es un contrato de cadena, es un contrato con Cuarzo Producciones, la factoría audiovisual que produce el reality de parejas y 'Supervivientes'. "Cuarzo tiene firmado con Montoya un contrato de cuatro años de exclusividad", desveló el tertuliano en el programa de TEN.

"Ellos entenderán cuál es la mejor manera de explotarlo", añadió Kiko Matamoros al respecto, deslizando al mismo tiempo que ya podría haber un interesante plan trazado para su fulgurante carrera en televisión y en el mundo del entretenimiento.

Así, este contrato impide que Montoya, la figura televisiva del año, pueda participar en otros programas o cadenas que pretendan estar a la caza. De hecho, hace unas semanas se rumoreó que 'La Revuelta' de David Broncano tenía interés en llevarle como invitado.

El acuerdo exclusivo del de Utrera con Cuarzo tiene como primera parada Honduras con 'Supervivientes 2025', donde acaba de debutar y donde coincidirá con Anita Williams y Manuel González. Así, se traslada a los Cayos Cochinos la gran trama que ha enganchado a media España.

Por otro lado, Matamoros desveló que Anita "estaba descontenta con el trato de la productora después de la isla porque dice que la han metido debajo de la alfombra para no dañar la imagen de Montoya". Al parecer, la catalana considera que a su ex le están cuidado y a ella no, lamentando, siempre según Kiko, que no le hayan dado sitio en los debates de 'Tentaciones' de Mitele Plus como sí ha ocurrido con el resto de chicas.