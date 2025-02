'Supervivientes 2025' apuesta fuerte con el fichaje de estos dos explosivos concursantes

Comienza la cuenta atrás para 'Supervivientes 2025' y ya son numerosas las quinielas que empiezan a rondar sobre posibles concursantes. De momento, la lista oficial se lleva con mucho secretismo y Telecinco aún no ha empezado a confirmar las identidades de los famosos que van a poner rumbo a Honduras en esta edición.

Sin embargo, Kiko Matamoros, en la sección 'Tele indiscreta' de 'Ni que fuéramos', aseguró tener información de primera mano sobre el casting y avanzó que hay dos nombres "cerrados" para esta temporada. Y salen directamente de 'La Isla de las Tentaciones 8'.

Se trata de José Montoya y Alba Rodríguez, ambos de la presente edición del reality de parejas. Según el colaborador, los dos tienen ya firmada su participación en 'Supervivientes 2025'. En el caso del sevillano, era más que previsible dadas las dimensiones que ha adquirido su paso por 'LIDLT 8'; convirtiéndose en toda una leyenda por sus inigualables reacciones tras ser traicionado por su novia Anita.

Por su lado, el fichaje de Alba, expareja de Gerard y autora de la célebre frase 'un coño en tu nuca', sí que sorprende, ya que no entraba en las previsiones. No obstante, ante la intensidad que demostró también en su breve paso por República Dominicana, no hay dudas de que asistimos a otro gran y explosivo nombre para 'SV 2025'.

Además, Montoya y Alba han sido los concursantes que más han conquistado a la audiencia de 'La Isla de las Tentaciones 8'. Por eso, no es de extrañar que Cuarzo, la productora que realiza 'Tentaciones' y 'Supervivientes', apueste por ellos para seguir estirando el chicle ahora que se encuentran en la cresta de la ola.

Entretanto, también se rumorea con mucha fuerza la posible participación de Manuel González, el tentador con el que Anita ha sido infiel a su chico. De confirmarse, significaría que Montoya y Manuel, archienemigos máximos, coincidirían en Honduras, planteándose así un reencuentro muy, muy jugoso.