Sonsoles Ónega sorprende rescatando a esta colaboradora que abandonó a las bravas: "Vamos a desafiar"

Tras abandonar el programa en 2022 por desavenencias, Carmen Lomana regresa a 'Y ahora Sonsoles' como colaboradora, dispuesta a demostrar que las segundas partes, a veces, sí que son buenas, como ha indicado Sonsoles Ónega al recibirla de nuevo en plató: "Vamos a desafiar aquello de segundas partes nunca fueron buenas".

Para quienes olviden su polémica salida, la propia Lomana anunció en noviembre de 2022 que cesaba su colaboración con el magacín de Antena 3 ante el ninguneo de la dirección del programa. Ocurrió apenas un mes después de su estreno.

Y todo, por su escasa o nula participación. "A mí me gustaría venir desde el principio para hablar. Tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo. Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé", reprochó en directo ante Sonsoles Ónega.

La presentadora trató de aplacar el malestar de la empresaria, pero tan solo veinticuatro horas después, Carmen Lomana tomaba la drástica determinación de poner fin a sus colaboraciones con el programa de Antena 3, argumentando que no estaba dispuesta a sufrir ninguneos por parte de un espacio de televisión.

Además, señaló públicamente y sin rodeos a la directora en aquel entonces: "Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora Patricia Lennon no me quiere. Prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme".

Sin embargo, más de dos años después, y con una dirección diferente, Carmen Lomana ha regresado al plató al que dijo que no volvería. Su incorporación se ha producido este lunes y se espera que con una larga continuidad. Pese a mantenerse fuera de la plantilla de Y ahora Sonsoles hasta hoy, la socialité no se ha desconectado del todo durante estos años. De hecho, hace menos de un mes ofrecía una de sus entrevistas más personales en este programa y eso pudo aventurar su regreso. "Es volver a casa", ha dicho la aristócrata.