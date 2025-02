Se destapa lo que hace Rosa sin cámaras en 'Pasapalabra' y su truco para ganar El Rosco a Manu Pascual

No cabe duda de que para participar en 'Pasapalabra' hay que estudiar mucho. Así lo han reconocido todos los ganadores que consiguieron hacerse con el Rosco. Sin embargo, en la entrega de este jueves, 13 de febrero, Rosa ha desvelado su truco para intentar derrotar cada tarde a un rival tan fuerte como es Manu Pascual.

Tras superar La Silla Azul, Roberto Leal bromeó con Rosa: "Te lo dije antes que me crucé contigo. Tú haces gimnasia, ¿a que sí?". A lo que la concursante gallega, mientras mostraba su brazo, respondió: "Te hago la competencia". "¡Estás muy fuerte!", exclamó el presentador al observar su musculatura.

Aunque tal y como reconoció la participante de 'Pasapalabra', "ahora no hago mucho deporte desde que estoy aquí porque entre estudiar, vivir y todo… no me queda mucho tiempo". Pese a esto, Roberto Leal insistió en que se le notaba que había hecho bastante deporte a lo largo de su vida: "Es que esas cosas se notan…".

Rosa desvela su técnica de estudio para triunfar en 'Pasapalabra'

"El deporte es importante para tener la mente en funcionamiento", recordó Álex Androver, uno de los invitados de la tarde. Fue en ese momento cuando Rosa desveló a todos los presentes su técnica de estudio para triunfar cada tarde en 'Pasapalabra': "Caminar, sí que camino mucho estudiando".

"Igual sí que me hago entre 15 y 18 kilómetros caminando mientras estudio", reveló la gallega, sorprendiendo tanto al presentador como a los invitados y a la audiencia del programa. "¿Cómo lo haces? ¿Cómo te administras el tiempo? ¿Estudias por la mañana y por la tarde? ¿Cuánto tiempo, más o menos?", quiso saber Roberto Leal. Rosa le explicó que estudia por la mañana y por la tarde: "Unas cuatro o cinco horas diarias".

El presentador también se lo preguntó a Manu, a lo que él contestó que "depende del día, pero sí, como ella, el mismo tiempo, más o menos". A raíz de esta confesión, el conductor del programa de Antena 3 comentó que "mucha gente quiere participar en 'Pasapalabra', pero para hacerlo, para tener vuestro nivel hay que estar estudiando a tope. Por eso yo no soy concursante y lo presento", bromeó el andaluz.