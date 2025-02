La denuncia de Gonzalo Bernardos ante lo que le ha ocurrido en 'La Sexta Xplica' de José Yélamo

Gonzalo Bernardos, el mediático economista que colabora asiduamente en La Sexta, ha manifestado públicamente el alto precio que ha pagado por su última participación en 'La Sexta Xplica', el programa de los sábados que encabeza José Yélamo.

En un avivado debate sobre el ahorro de los jóvenes en nuestro país, el catalán aseguró que, en muchos casos, estos prefieren gastar antes que apretarse el cinturón con su dinero. Admitió que el salario es un problema indiscutible a la hora de enfrentar el principal problema, el acceso a la vivienda, pero también señaló, a modo de crítica, que "el nivel de gasto es tremendo". "Os lo gastáis todo", gritó ante una grada de jóvenes que se le echó encima.

Además, Gonzalo Bernardos agravó la polémica en el plató de 'La Sexta Xplica' al reprochar sin reparos el desmedido consumismo de los jóvenes en la actualidad y al poner sobre la mesa una falta de "cultura del esfuerzo" en las nuevas generaciones.

"Las preguntas preferidas del joven son: '¿tendré los viernes por la tarde libre?' o '¿cuándo serán mis vacaciones y cuántos días serán?' El empresario piensa en la escasa disponibilidad que se tiene para trabajar", lamentó el economista. "En los 80 y en los 90 nadie se planteaba coger y disfrutar del momento. Lo que se planteaba es que tendría que sembrar para el futuro, y esa siembra era trabajar muy duro las horas que fueran necesarias", añadió. Algo que, según él, ahora no sucede.

"Ahora no. Lo que se pretende, principalmente, es disfrutar y pasárselo bien. Vamos a un restaurante y está lleno de jóvenes. La juventud no sabe divertirse sin gastar y esto antes no sucedía", denunció Gonzalo Bernardos, caldeando aún más el ambiente en 'La Sexta Xplica' por atacar así a los jóvenes y querer dibujar una realidad adulterada.

José Yélamo tuvo que frenar la vehemencia de sus intervenciones, pues no paraba de pisar a otros tertulianos. Y sus palabras generaron muchas críticas en el resto de colaboradores, especialmente en Afra Blanco, que le confrontó: "Lo estoy pasando mal. A mí, esto de que se venga a insultar a toda una generación y que se les llame ninis me parece un insulto, además de que se está faltando profundamente a la verdad". "Tratar a la juventud de este país como ignorante y no preparada es faltar a la verdad. Es la generación mejor preparada", le rebatió la sindicalista entre grandes aplausos de las gradas.

Con todo, fue una noche tensa para Gonzalo Bernardos en el programa de Atresmedia. Y este domingo, el propio economista y tertuliano se pronunciaba en sus redes sociales, denunciando el coste de su última participación en el formato. "Ayer en @laSextaXplica me llamaron "mala persona". ¿Por qué? Dije a los jóvenes que si querían ahorrar deberían reducir gastos suplementarios: viajes, comidas en restaurantes, etc. Para divertirse, no es imprescindible gastar mucho dinero", ha escrito en X.

Ante este post, un usuario le ha contestado así, contrariándole con el asunto de los sueldos pero dándole la razón con el supuesto excesivo consumismo que señaló: "Los salarios son precarios para el coste de la vida. Brutalmente precarios. Por otra parte, no es menos cierto que hay jóvenes que no son realistas con sus gastos". "Yo soy el primero que está en contra de los bajos salarios actuales. No obstante, quien quiere ahorrar, debe ajustarse el cinturón y evitar gastos suplementarios", ha rematado Gonzalo Bernardos.