Joaquín Prat, incómodo por lo emitido sobre la princesa Leonor, se revuelve con el equipo: "¿Qué estamos hablando?"

Joaquín Prat se ha revuelto ante la exclusiva de gran calado que este miércoles detonaba el programa 'Tardear' sobre la princesa Leonor; pillada en los carnavales de Salvador de Bahía durante una escala que ha hecho en Brasil el barco Juan Sebastián Elcano en el que está viajando como parte de su formación militar.

Fred, un fotógrafo brasileño, aseguró al programa conducido ahora por Fran Blanco y Verónica Dulanto que la heredera a la corona española estuvo en una fiesta y que, en el transcurso de la misma, hubo un momento de máxima complicidad con un presunto beso en la boca.

De ser así, es la primera vez que se tiene constancia a través de un testigo directo de que la Princesa de Asturias podría estar viviendo una ilusión sentimental. Sin embargo, hay un detalle muy importante que es lo que precisamente ha escamado a Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

Y es que no hay prueba gráfica que demuestre ese supuesto beso de pareja porque los escoltas de Leonor le impidieron seguir fotografiando en cuanto le interceptaron. Es más, según cuenta Fred, le exigieron que borrara el material que había registrado y no pudo continuar trabajando.

La suposición más firme ahora mismo, tal y como se sostiene en 'Tardear' y 'Vamos a ver', es que el chico que aparece junto a Leonor se trate de un guardiamarina de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), en la que precisamente también está formándose Leonor. Así, ambos estarían haciendo la travesía en el Juan Sebastián Elcano juntos.

No obstante, toda esa información sobre un presunto episodio romántico no tiene forma de acreditarse al no existir imágenes y eso ha mosqueado a Joaquín Prat, pues tanto su programa como 'Tardear' estarían fiándolo todo al testimonio de un testigo. Algo arriesgado.

"A ver, es muy jugoso descubrir quién podría ser el primer amor, noviete o ilusión de la heredera al trono", ha comentado inicialmente el presentador de Telecinco. "Pero en el propio vídeo decimos que no hay pruebas gráfica que lo demuestre. Luego, ¿de qué estamos hablando?", ha clamado Prat, un tanto contrariado.

"Es el testimonio de este fotógrafo que de forma absolutamente fortuita, que hoy por hoy es la única forma de lograr imágenes extraoficiales de Leonor, hace un reportaje sobre los precarnavales y da con ella de manera casual. Él dice que vio el beso pero no lo pudo fotografiar", ha apuntado Sandra Aladro.

"Pero qué tipo de beso", ha cuestionado Joaquín Prat. "Un beso de pareja", ha señalado la colaboradora, asegurando que ese paparazzi brasileño no sabía que era la princesa Leonor hasta el momento en el que se abalanzan sobre él los escoltas. "¿Qué casualidad no? Yo es que no creo en las casualidades", ha refutado Patricia Pardo, en la misma línea que Joaquín.