Telecinco promedia el peor diciembre de su historia, Antena 3 sostiene el liderato y TVE sigue en ascenso

Diciembre llega a su fin y nos deja algunos titulares jugosos en lo que a las audiencias mensuales se refiere con una Antena 3 que se mantiene en lo más alto, una TVE al alza y una Telecinco que sigue inmersa en una grave crisis de audiencia tras anotar nuevo mínimo histórico en un mes en el que el consumo es especial por la cantidad de días festivos.

Así, Antena 3 se mantiene como invicta y vuelve a liderar el mes con un 12,3%, tres décimas menos que en el mes de noviembre pero a una importante distancia de sus rivales. La 1 de TVE, por su parte, sube dos décimas y firma un correcto 10,4%. Es su mejor mes de diciembre en 7 años. En tercera posición continúa estancada Telecinco, que cierra el año con una nueva bajada y un nuevo mínimo histórico marcando un pobre 8,9%.

Entre las segundas cadenas no hay mucho cambio. LaSexta obtiene un 6,4% y Cuatro un 5,9%, perdiendo 1 punto y 4 décimas respectivamente con respecto a noviembre. A pesar de ellos, ambas firman su mejor diciembre de los últimos años.

Por grupos, Atresmedia lidera la partida holgadamente por 21º mes consecutivo con un formidable 25,8%. Le sigue Mediaset España con un 24% a pesar de contar con un canal más en su conglomerado. Por su lado, RTVE registra un 15,7%.

Antena 3 se mantiene invicta

Antena 3 lidera un nuevo mes logrando un correcto 12,3%, perdiendo 3 décimas con respecto a noviembre. Antena 3 lidera nuevamente también en las principales franjas: el Prime Time (12,8%), la Sobremesa (16,8%) y la Tarde (10,2%), así como las Mañanas (11,7%).

Sin cambios en los grandes pilares diarios de la cadena: 'Pasapalabra' (17,3%), 'La Ruleta de la Suerte' (20,3%), Arguiñano (17,2%) y 'El Hormiguero' (15%). Por su parte, 'Antena 3 Noticias' sube (18,2%) y encadena ya 60 meses de liderazgo consecutivo mensual entre el conjunto de sus ediciones.

Buenos datos generales de sus ofertas estelares. 'Renacer' se consolida con un buen 11,8%. 'Una nueva vida' lidera cada domingo (11,3%), al igual que 'Mask Singer' los miércoles (14,8%), 'La Voz' (14,3%) los viernes y 'La Ruleta de la Suerte Noche' (9,1%) los sábados. En cambio, la serie 'Beguinas' (5,8%) se ha convertido en el gran fracaso de Antena 3 esta temporada mientras 'Señor dame paciencia' ha pasado sin pena ni gloria (8,7%).

En la tarde, indiscutible éxito de 'Sueños de libertad' (13,1%) mientras 'Y ahora Sonsoles' (10,6%) sigue siendo el magazine más visto de la tarde pero resintiendo sus métricas. Reseñables los números de 'Espejo Público' (14,5%) en la mañana.

La 1 de TVE crece y se refuerza en la segunda posición

La cadena pública sube su audiencia en diciembre y consigue un buen 10,4%, dos décimas más que noviembre. Lo más destacado de La 1 de TVE sigue siendo la fuerza de 'La Revuelta', que marca un muy buen 15,2%. Notables también los datos de 'MasterChef Celebrity' (15,3%) y la programación especial de navidad con la lotería (40%), la Nochebuena, la gala de 'Inocente, Inocente' (12%) y la Nochevieja, líderes de audiencia. Mientras que 'Detective Touré' (7,1%) y 'MasterChef Junior' y 'Grand Prix' (8,1%) no destacan del todo.

De la programación diaria, resaltan los buenos rendimientos de 'La hora de La 1', 'La Promesa' (12,9%) y 'Aquí la tierra'. 'Mañaneros', con Adela González al frente, también saca buenos números. 'La Moderna' (9,2%) se estabiliza y 'Valle Salvaje' (6,9%) no funciona.

Telecinco sigue en caída libre y marca su segundo peor dato histórico

Bárbara Rey en 'Bárbara Rey, mi verdad'.

Telecinco no levanta cabeza y termina el año peor de cómo lo empezó. La cadena de Mediaset no sólo no se recupera, sino que agudiza su crisis al perder 4 décimas respecto a noviembre y obtener un débil 8,9%, marcando su peor diciembre y su segundo peor dato histórico mensual; por detrás del 8,6% de agosto. No obstante, es el más bajo de la historia en temporada alta.

En el horario estelar, los formatos más exitosos han sido '¡De Viernes!' (12,2%), y 'Gran Hermano' (con un gran 16,7% en jueves, un 14,4% en martes), además de los especiales sobre 'Bárbara Rey'. 'Demos' dijo adiós muy débil y 'Got Talent' culminó su peor edición (11,8%). La noche especial dedicada a Laura Paussini fracasó (4%) y Cine 5 Estrellas no destaca.

Por su lado, las tardes continúan débiles con 'El diario de Jorge' por debajo del 8%, 'TardeAR' y 'Reacción en cadena' (8,6%). 'Vamos a ver' con Joaquín Prat colidera su franja con Antena 3.

La Sexta y Cuatro experimentan notables subidas

Nuria Roca en 'La Roca'.

La Sexta (6,4%) y Cuatro (5,9%) pierden audiencia a pesar de lograr el mejor mes de diciembre de los últimos años. La de Atresmedia pierde un punto y la de Mediaset 4 décimas.

Así, todos los programas de actualidad e informativos diarios de laSexta marcan buenos números, desde ‘Al Rojo Vivo’ (10,9%), laSexta Noticias (8%), ‘Más Vale Tarde’ a ‘El Intermedio’. Destaca de manera especial 'Aruseros' (16,9%).

También sus ofertas de Prime Time obtienen buenos números con ‘laSexta Xplica’, ‘Equipo de investigación’ o ‘laSexta Columna’.

Cuatro (5,9%), por su parte, obtiene su mejor diciembre desde 2016. ‘First Dates’, ‘Código 10’,'Todo es mentira', ‘Horizonte’, ‘Cuatro Milenio’ son los espacios más destacados, además del cine de navidad. 'El Rey León' (13,3%) y 'Dumbo' (12,4%) cosecharon grandes números.

GRUPOS: Atresmedia encadena 20 meses seguidos de liderazgo

EMISIONES MÁS SEGUIDAS GENERALISTAS: TVE y Antena 3 se reparten todas las emisiones

Ranking Programas en abierto más seguidos

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder indiscutible por 60º mes consecutivo

AUTONÓMICAS: TV3 es la cadena autonómica líder

en diciembre por segundo mes consecutivo. Aragón TV es la segunda más fuerte

TV DE PAGO: La Liga TV por M+ lidera el ranking del

Pago en el mes de diciembre.

DÍAS, FRANJAS Y TARGET: Antena 3 lidera de lunes a sábado y todas las franjas excepto el late night

Por comunidades: Antena 3 lidera 11 de las 17 comunidades

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset encabezan el TOP 3

FDF es la temática de TDT líder del mes al hacerse con el 2.4% de share. Le siguen Energy (2,2%) y Nova, Trece y Atreseries empatan en la tercera posición. (2%). Por detrás se quedan BeMad (1,9%) y Neox (1,8%) y Divinity (1,8%).