Jordi González tiene una opinión clara sobre Broncano y Lalachus en las Campanadas y la clama sin rodeos

Jordi González se ha pronunciado con claridad sobre las sonadas Campanadas de David Broncano y Lalachus en 'D Corazón', donde han calificado de "icónicos" a ambos presentadores al repasar algunos de los momentos más destacados de la retransmisión.

"Fue una noche divertida, caótica, pero también, oye, muy brillante. Lalachus y David Broncano lo dieron todo y nosotros nos quedamos con momentos para recordar siempre", ha sentenciado sin rodeos el comunicador catalán, dejando bien claro lo que piensa.

"Mi momento favorito fueron todos porque me lo pasé viva, me lo pasé muy bien", ha añadido Jordi González, que cuando Carmen Lomana ha confesado que no se tomó las uvas con La 1 le ha arreado un sonoro "allá tú".

Como no podía ser de otra forma, también se ha abordado la polémica de la estampa de Lalachus con la cabeza de la vaquilla del 'Grand Prix' superpuesta en una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Algo por lo que asociaciones ultracatólicas como Hazte Oír o Abogados Cristianos se han querellado. "Esto ha ofendido a muchas personas y a otras las ha divertido", ha destacado el presentador de 'D Corazón'.

"No se debe meter uno con ninguna religión", ha comentado Carmen Lomana. "¿Pero tú crees que lo que han hecho es meterse con una religión?", ha saltado Jordi González con incredulidad, dejando claro también que para él no ha sido ninguna ofensa a los sentimientos religiosos como está denunciando la ultraderecha.

"No había objetivo de ofensa, había objetivo de hacer humor", ha apostillado Alberto Guzmán. "Y amparándose en algo que se llama libertad de expresión", ha subrayado Jordi. "Aquí lo que pasa es que ha fastidiado a ciertas personas o a ciertos grupos que David Broncano y Lalachus hayan sido líderes de audiencia", ha recalcado el colaborador, a lo que Jordi González ha dado toda la razón clamando: "¡Correcto, correcto!".

"Es hora de que el delito de blasfemia se quite de nuestro Código Penal porque estamos en un Estado aconfesional", ha considerado por su parte Euprepio Padula. "Yo estoy contigo, claro que sí", le ha apoyado el presentador, que ha rematado la tertulia recordando "las polémicas por los vídeos de Madonna vestida de virgen" cuando él era pequeño, lamentando así lo poco que ha avanzado cierto sector de la sociedad en ese sentido.