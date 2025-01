El Gran Wyoming pronuncia lo que pocos sobre el caso del novio de Ayuso y no puede ser más claro

Este jueves, 23 de enero, La Sexta ha emitido una nueva entrega de 'Conspiranoicos' que ha contado con la presencia de El Gran Wyoming. Durante su entrevista con Jokin Castellón, el presentador de 'El Intermedio' ha abordado numerosos temas de actualidad.

Uno de ellos ha sido la investigación que se está llevando a cabo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito fiscal. Wyoming no ha dudado en desmontar las afirmaciones que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid para intentar defender a su novio. Declaraciones que, según él, no tienen ni pies ni cabeza.

"Estamos instalados en una dictadura bolivariana. Esto lo dice la persona que manda en la sombra en el Partido Popular. Esto lo dice abiertamente todos los días. Todos los días miente y nadie le dice 'es mentirosa, pero nos conviene'", ha asegurado el cómico madrileño, quien en su programa ha lanzado más de un dardo a Ayuso por su férrea defensa a su pareja.

Además, El Gran Wyoming ha recordado las últimas declaraciones de la política del PP: "Ayer mismo dice 'todo el problema se resuelve a que mi novio tiene una multa que tiene que pagar'. No, su novio no tiene una multa que pagar. Su novio ha emitido facturas falsas por valor de millones de euros y esto es cárcel. Y la negociación que pretendía hacer con la Fiscalía no era por Hacienda, era para no entrar en la cárcel".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid está empeñada en que vivimos en una dictadura"



Wyoming se sincera por primera vez sobre las graves acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez

Por otro lado, Wyoming también respondió a las graves acusaciones que Miguel Ángel Rodríguez hizo sobre él en 'El cascabel' de TreceTV en el año 2013. "Dijo que yo era cocainómano", recordado el presentador de La Sexta, dejando claro que "yo nunca he sido adicto a la droga". "He trabajado en un centro de desintoxicación apoyando a unos amigos, podría haberlo sido", pero niega rotundamente que lo fuese.

Aunque sí que reconoció haber consumido drogas: "Todas, las de consumo de fiesta". Pero insistía en que no era un adicto. "También dijeron que yo era el que le pasaba la cocaína a los jefes, que por eso trabajaba yo en televisión", recordó el humorista en 'Conspiranoicos'. Además, explicó que si no se había pronunciado al respecto hasta ese momento había sido por recomendación de su abogada: "Me dijo que no dijera ni una sola palabra, porque al día siguiente todos los titulares hablarían de ello. Era como proclamarme el camello oficial de España".

"Me duele todavía. Me lo tuve que comer y vivir durante mucho tiempo con las entradas de que yo era cocainómano", sentenció Wyoming. Con estas palabras dejó claro lo peligrosos que son los bulos que se difunden en los medios de comunicación y que pueden hundir la vida de una persona.