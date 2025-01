A Ignatius Farray le sobran las palabras para sentenciar su opinión en la polémica de Lalachus en TVE

A Ignatius Farray le sobran las palabras para dejar claro ante sus seguidores lo que piensa de la polémica estéril que se ha formado sobre Lalachus y David Broncano ante la estampa que mostró la cómica en las Campanadas a modo de amuleto, en la que aparecía la cabeza de un personaje tan mítico del 'Grand Prix' como la vaquilla Fernanda superpuesta sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Lo que simplemente era un gag humorístico sin una mala intención, ha sido considerado como una grave ofensa a los sentimientos religiosos por parte de un sector ultracatólico y conservador. De hecho, asociaciones ultras como Hazte Oír o Abogados Cristianos se han querellado contra Lalachus, Broncano y el presidente de RTVE por blasfemia. Un delito que aún recoge el Código Penal español.

Y mientras la extrema derecha brama por ese episodio en las Campanadas de TVE, los mensajes de apoyo también se están sucediendo hacia Lalachus; que es objetivo de ataques execrables utilizando su físico. Numerosos rostros conocidos están tomando partido sobre el asunto y uno de ellos es Ignatius Farray.

El popular actor y escritor se ha pronunciado a su modo. No le han hecho falta palabras para expresar públicamente lo que le parece esta absurda controversia absolutamente magnificada. Y tan solo se ha limitado a difundir en su cuenta oficial de X, ante casi medio millón de seguidores, una publicación del usuario Marru Gatman con un montaje del Sagrado Corazón con su cabeza en lugar de la de la vaquilla; exactamente emplea la cara del cartel de su show. "No retuiteeis al verdadero mesías, Ignatius Farray, no vaya a ofenderse algún cristofascista de mierda", escribe el citado usuario junto a la imagen.

Y el cómico no ha tardado en compartir tanto este gracioso y ácido montaje de su rostro superpuesto sobre la imagen religiosa como la forma en la que se ha definido a ese sector ultracatólico -con el calificativo de "cristofascista"- que desde el 31 está linchando a Lalachus y David Broncano por extensión.