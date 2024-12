'Sueños de Libertad', avance semanal: El giro radical de Begoña y la llegada de Alejandro Albarracín

Al igual que pasara la semana pasada por el día de Navidad, 'Sueños de libertad' volverá a vivir un parón la próxima semana en Antena 3. Así, el miércoles 1 de enero la serie descansará por ser el día de Año Nuevo.

No obstante, el resto de la semana, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay seguirá ofreciendo capítulos nuevos en un momento crucial de sus tramas con la decisión de Begoña de no pedir la nulidad matrimonial y valorar si adoptar un hijo junto a Jesús.

Además esta semana, 'Sueños de libertad' contará con la incorporación de un nuevo personaje a sus tramas. Así, tal y como ya publicamos, la serie sumará a su elenco al actor Alejandro Albarracín, el dueño de un hotel de la zona, con el que Marta tratará de hacer negocios.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este viernes, Damián encontraba a Santiago completamente malherido y el comercial haciendo cábalas le soltaba que su hija era la mujer con la que estaba Fina besándose en el parque y por eso había tratado de matarle. Después, Damián hablaba con su hija y le contaba que el comercial ha deducido que era ella quién estaba con Fina cuando la vio besándose con una mujer.

Paralelamente, Jesús descubría que falta dinero y decidía investigar para saber que es lo que hizo su padre para ayudar a Marta con el asunto de Santiago. Por otro lado, Julia le contaba a su padre que le pidió a Begoña tener una hermanita. Y después es él quién le dice que le haría muy feliz ser padres juntos y le ofrecía cancelar la nulidad y adoptar a un hijo juntos pero ella le decía que eso es impensable con todo lo que ha sucedido.

Tras mantener una conversación con Julia, la niña le contaba a María que su padre le había dicho que echaba de menos a su hermano. Y con esa charla, María empezaba a sospechar que Jesús está volviendo a utilizar a su hija para conseguir que Begoña vuelva a sus brazos.

Durante la escapada a la playa, Claudia leía el diario de Mateo y la dependienta les daba las gracias a sus amigas pues gracias a ellas ha conseguido superar el duelo por la muerte de Mateo. Por otro lado, Andrés le dejaba claro a don Pedro que no piensa dimitir y le mostraba el plan que le presentó su hijo y que lo va a sacar adelante.

A Andrés le reconcome la culpa por la muerte de Mateo y tras ver que don Pedro es incapaz de perdonarle, le confesaba a Marta que está dispuesto a dimitir para que todo se apacigüe. Pero su hermana le quitaba la idea de la cabeza y le animaba a esperar para que el padre de Mateo supere lo sucedido.

Tras hablar con Luis, Joaquín decidía hablar con Gema y contarle que ha tenido un affaire con Miriam para tratar de desactivar el chantaje de su primo. El gerente le aseguraba a su mujer que lo que le sucedió con la secretaria se ha acabado y que Jesús lo sabe y quizás lo difunda. Tras ello, Gema no se aguantaba y abofeteaba a su marido. Después, Jesús le ofrecía una cantidad a Joaquín para que le revenda las tierras pero él lo rompía y le dejaba claro que se lo ha contado a su mujer.

Jesús insistía en tratar de conseguir que Begoña acepte adoptar a un hijo juntos para hacer feliz a Julia. Después, la pequeña se acercaba a su tío Andrés y le decía que le perdona por lo sucedido. Finalmente, Begoña le comunicaba a Andrés que no quiere seguir adelante con la nulidad matrimonial y que su prioridad es la niña.

¿Pero qué va a pasar esta semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 30 de diciembre al viernes 3 de enero:

Capítulo 214 de 'Sueños de libertad' – Lunes 30 de diciembre

Después de que Joaquín le revelara a Gema que le había sido infiel con Miriam parece que su matrimonio pende de un hilo pues la doncella no está dispuesta a perdonarle.

Luz le da el alta a Julia pues parece que ya se ha recuperado de la tosferina. Paralelamente, la ilusión de Julia de tener un hermanito hace que Begoña se esté pensando la idea de adoptar a un niño con Jesús y la doctora le advierte a su amiga de que lo que se plantea es un despropósito.

Fina decide regresar a la tienda después de su viaje a la playa y tras lo sucedido con Santiago y su estancia en prisión. Sin embargo, al ver que una clienta le rechaza por los rumores de su homosexualidad, Fina decide tomar una decisión con respecto a su futuro como dependienta.

Inés es incapaz de superar la muerte de Mateo pues no para de pensar en la última discusión que tuvo con él y su marido no sabe como consolarla. Así, don Pedro pretende refugiarse en Digna pero esta le deja claro que su relación se ha acabado y además le avisa que no va a permitir que pague lo sucedido con Andrés.

Andrés no duda en preguntarle a Jesús si es verdad que se plantea adoptar un niño con Begoña después de que se lo contara María. Tras ello, Andrés habla con Begoña para tratar de quitarle la idea de adoptar a un niño junto a su hermano pues así solo cae en sus redes.

Damián no duda en responsabilizar a Tasio de haberle dado el contacto de un matón a Marta para hacerle daño a Santiago y así le pide que se aleje de sus hermanos y no tenga trato con ellos más allá de lo estrictamente personal. Después es el propio Eladio quien le pide dinero a Marta a cambio de mantenerse en silencio.

Jesús se reúne con don Pedro y le anuncia que los Merino han actuado a sus espaldas y le han arrebatado las tierras que planteaba comprar para sacar adelante un nuevo negocio. Y el Carpena amaga con cambiar de bando tras lo sucedido con Andrés.

Capítulo 215 de 'Sueños de libertad' – Martes 31 de diciembre

Andrés está rabioso y no soporta que Begoña haya decidido renunciar a la nulidad matrimonial y sobre todo que se esté pensando incluso adoptar a un niño cayendo en las redes de Jesús. Y Luz, que tampoco está de acuerdo, trata de aconsejarle para que no se entrometa en el matrimonio de su cuñada y su hermano.

Fina no duda en agradecerle a Damián el gesto que ha tenido a la hora de conseguir que Santiago les deje tranquilas y desaparezca del mapa. Y él le pide que por favor ni ella ni Marta vuelvan a ponerse en peligro. Asimismo, la dependienta le deja claro que prefiere mantenerse alejada de la tienda para evitar problemas.

Julia consigue conmover a Andrés con su idea de tener un hermanito al hablarle de como todas sus compañeras tienen hermanos salvo ella mientras montan el nuevo tren de juguete. Una conversación que Jesús escucha al otro lado y que no duda en aprovechar para que la niña siga tratando de convencer a Begoña para adoptar a un niño.

Joaquín le explica a Miriam que le ha contado a Gema lo de su affaire porque se sentía culpable por haberla engañado y por presiones sin querer contarle lo de Jesús. Pero la secretaria anima a su jefe a luchar por recuperar a su esposa. Después, Miriam acude a casa de su jefe para hablar con Gema, que la echa de allí. Tras la discusión, Joaquín se encuentra con una carta en la que su mujer le anuncia su despedida y el Merino le cuenta todo lo sucedido a Digna.

Después de su encontronazo con don Pedro, Digna no duda en apoyar a Andrés pues todavía sigue sintiéndose culpable de la muerte de Mateo y la cocinera se compromete a mediar con Carpena. Además, Digna trata de aconsejar a su sobrino con respecto a su relación con Begoña y le pide que nada afecte a su nieta.

Marta habla con Tasio y le cuenta la extorsión a la que está siendo sometida por Eladio y su hermanastro se compromete a responsabilizarse de todo. Después, Marta plantea a Damián un negocio para competir con Floral, aunque para ello necesitan contactar con Pelayo, el dueño de los hoteles más lujosos de la zona. Y pese a las dudas de Jesús con esa expansión, Damián acepta la propuesta de su hija.

Capítulo 216 de 'Sueños de libertad' – Jueves 2 de enero

Begoña le dice a Julia que le ha emocionado mucho la redacción que ha escrito en la que habla de su deseo de formar parte de una familia normal y tener un hermano pequeño como el resto de sus compañeras. Todo fruto de la manipulación de Jesús.

Tras encontrarse a Gema en la mansión, Digna no duda en preguntarle a su nuera por cómo se encuentra y ella completamente rota le reconoce que no puede perdonarle la infidelidad pues se ha sentido traicionada. Por su parte, María no duda en azuzar a Gema para que exija a Joaquín que despida a Miriam como prueba de su amor para poder perdonarle y Gema termina enfrentándose con la secretaria.

Después de pasar la noche juntos en el dispensario y de que don Joaquín les pille juntos, el párroco presiona a Luz y a Luis para que se casen y no vivan en pecado sumándose así a lo que le dijo Digna a su hijo. Pero la doctora se niega a dar el paso por ahora.

María no duda en exigirle a Andrés que le preste la atención que merece ahora que ha comprobado que Begoña parece querer reconstruir su matrimonio con Jesús. Tras sentirse de nuevo rechazada, María llama a Víctor Zárate pero se arrepiente y cuelga de inmediato.

Jesús le cuenta a Damián cual era su idea de expandir sus negocios y le deja caer que sospecha que fue él quién le contó a los Merino que quería comprar esas tierras. Y es entonces cuando el patriarca le dice a su hijo que sospecha que hay una relación entre Digna y don Pedro. Paralelamente, Digna acude a consolar a Inés tal y como pactó con Carpena a cambio de dejar a Andrés tranquilo. Y durante su visita, la madre de Mateo descubre a su marido flirteando con la cocinera.

Durante la junta directiva, Marta les cuenta a todos su idea de expandir el negocio por los hoteles de la zona. Pero justo entonces, Jesús les anuncia que Pelayo Olivares ha firmado un contrato con Floral vanagloriándose de haber impedido que hayan hecho el ridículo.

Finalmente, Begoña vuelve a hablar con Julia sobre su deseo de tener un hermano y le cuenta que aunque no pueden tener un hijo biológico por un problema médico, existe la opción de la adopción y al ver la reacción de la pequeña, Begoña acepta. Tras ello, Jesús no duda en comunicarlo durante la comida mientras María huye al sentir una nausea.

Capítulo 217 de 'Sueños de libertad' – Viernes 3 de enero

Tras el anuncio de la adopción, Julia le reconoce a Begoña que ella no hizo la redacción y la enfermera se da cuenta de que Jesús ha vuelto a manipular a la niña para salirse con la suya provocando un nuevo enfrentamiento con Jesús. Así, ella decide recular y dar marcha atrás con la adopción y la renuncia de la nulidad.

Después de que Damián le contara que don Pedro estaba flirteando con Digna, Jesús no duda en acusar a Carpena de haberse aliado con los Merino y haberles filtrado lo de las tierras. Tras ello, don Pedro acude a hablar con Digna y esta le cuenta que fue Patricia Lambert la que les filtró todo y le deja claro que ella solo busca hacer venganza contra Jesús. Por otro lado, Don Pedro le confiesa a su mujer que está enamorado de Digna.

Don Agustín visita a Digna para tratar de presionarla para que consiga convencer a Luis y Luz de que se casen. Y aunque la cocinera no comparte los argumentos del párroco, le reconoce que le haría ilusión y se compromete a hablar con su hijo.

Por su lado, Gema se consuela con María después de haberle exigido a Joaquín el despido de Miriam para poder perdonarle. Y tras ello, María le cuenta a Jesús lo sucedido Gema y Joaquín y el De La Reina anima a su primo Joaquín a que despida a la secretaria, que escucha la conversación, mientras el Merino se enfrenta a él.

Marta se cita con Pelayo Olivares para intentar ganarse al hostelero. Y al ver que él muestra cierto interés en ella no duda en aprovecharlo. Por otro lado, Tasio le dice a Eladio que hará lo que sea para proteger a los suyos y da por zanjada la extorsión del sicario a su hermanastra.

Tras su discusión con Jesús, Begoña habla con Julia y le anuncia que no va a adoptar a un niño pues no puede fingir que su matrimonio es bueno y que su padre lo único que hace es hacerles daño y que si siguen juntos es por obligación. Después, la enfermera le pide perdón a Andrés por no haberle escuchado.