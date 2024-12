Pepe del Real traspasa una línea roja con Ángel Cristo y Joaquín Prat se ve obligado a decir 'hasta aquí'

Pepe del Real se ha ido de la lengua y se ha pasado frenada en el programa de 'Vamos a ver' de este miércoles en un intenso club social centrado, una vez más, en repasar la última y explosiva entrevista de Bárbara Rey contra su hijo Ángel Cristo. Sus palabras han hecho que sus compañeros colaboradores y el presentador, Joaquín Prat, se le hayan echado encima de forma unánime.

Todo ha empezado cuando, en plató, se ha comentado la reacción de Bárbara a que su hijo luciera aquella cinta roja de su padre durante gran parte de su concurso en 'Supervivientes'. "La cinta roja es apoyar a un maltratador", dijo la vedette en la entrevista con Santi Acosta.

Esto ha ocasionado una avivada tertulia en 'Vamos a ver más', y Pepe del Real ha soltado de sopetón una frase de lo más incendiaria que ha revuelto a todos. "Que este señor llegó a decir que su madre se merecía que su padre le pegase", ha espetado el colaborador sin reparos.

"Pero qué dices, Pepe, por favor", ha reaccionado escandalizada Sandra Aladro. "Eso no, pero básicamente...", ha matizado, añadiendo más controversia. "Hombre, pues si eso no, no lo digas. No lo ha dicho, por Dios, un poco de rigor, un poco de rigor", ha clamado indignada la periodista.

"No ensucies, Pepe, por favor", le ha abroncado también Antonio Rossi antes de que Joaquín Prat se haya visto obligado a intervenir. "No nos dejemos llevar tanto por la pasión por un tema que realmente ni nos va ni nos viene en lo personal, en lo profesional sí", ha sentenciado.

"Pero él insinuó de alguna manera...", se ha tratado de justificar Pepe del Real ante su gran pifia, pero el presentador del programa matinal de Telecinco no le ha dejado opción por la extrema gravedad de sus afirmaciones y le ha dicho 'hasta aquí' para evitar eventuales problemas: "Por favor, Pepe, ¿lo dijo o no lo dijo? No, ¿verdad? Ya está, Pepe, por favor".