María Castro, Pía en 'La Promesa', nos avisa en exclusiva de lo que se avecina con su personaje: "Voy a sufrir"

'La Promesa' es la serie diaria española con mayor éxito, no solo por sus audiencias diarias y en diferido, que la convierten incluso en una de las series más vistas de la televisión nacional desde su estreno en 2023, sino por haberse alzado con el Emmy Internacional a mejor Telenovela en la última edición de los galardones americanos que premian a las mejores series, y que se celebraron el pasado mes de noviembre en Los Ángeles.

Por ello, en El Televisero nos hemos desplazado hasta el plató donde se rueda diariamente la ficción, para poder hablar con algunos de los responsables de ese gran éxito que encumbra a RTVE y Bambú Producciones, y con los actores y actrices protagonistas que interpretan a los personajes tan queridos por la audiencia. Entre ellos, María Castro, que nos adelanta algunos de los temores de su personaje, Doña Pía, en futuras tramas.

María Castro, 'La Promesa' es ganadora del Emmy Internacional a mejor telenovela

MARÍA - Para nosotros el regalo era que nos viera tanta gente en España y el resto del mundo todos los días, pero claro, esto es un premio con el que realmente no soñaba. De hecho, me fui a la cama tranquila porque bueno, toda la calidad que va nominada, digo "Bueno, puede que nos lo den, pero hay tanta gente increíble por el mundo…".

Pues no, era para 'La Promesa' y yo creo que lo recibo como un premio al trabajo después de dos años y medio que llevamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, trabajando con mucha ilusión, estudiando mucho, con un departamento enorme de 180 personas que trabajamos día a día y nos dejamos la piel por intentar que la gente sueñe y de alguna manera se emocione con nosotros y esto es un recoger un fruto después de tanto trabajo realizado, la verdad.

Sorprende porque las telenovelas siempre han estado subestimadas y aquí estamos con un Emmy.

MARÍA - Porque a lo mejor hubo alguna en la historia que era de una peor calidad o se rodaba más rápido, que también lo habrá, pero yo creo que como en todo, igual que hay gente buena y mala, hay trabajos buenos y malos y también hay productos buenos y malos, sean diarios o no. La verdad es que que tenga el sello de Bambú le da ya una calidad estética increíble a nivel de vestuarios, de decoraciones y demás y que esté Josep a la cabeza con su cabeza pensante, que le hace unas vueltas a las tramas, que uno, como actor, cuando lo recibe, digo "¿Me va a pasar esto?" o "Con esto no contaba". Entonces, yo creo que hace que el espectador se mantenga anclado en la butaca semana tras semana.

Hemos visto el programa especial en el que los sirvientes se convertían en marqueses y los marqueses en sirvientes. ¿Cómo lo habéis vivido?

MARÍA - Pues yo ahí no estaba porque estaba en mi momento posparto y entonces me lo tuve que perder, pero sí que lo vi como una espectadora y me encantó el giro. Eso es lo que hace también que el espectador se mantenga un poco más activo y con ganas de recibir más, porque no solamente por el capítulo especial, sino que 'La Promesa' es la típica serie diaria que estás una semana sin verla y dices: "Bueno, aunque no la vea una semana da igual porque todo sigue más o menos igual, porque se estira mucho el chicle para rodar tantos días y tantos meses". Pero aquí no, aquí semana que no ves 'La Promesa', semana que aparecen personajes nuevos, que ocurren cosas que no esperas. Entonces creo que también el quid de la cuestión es eso, esos giros y esos regalos que nos hace Josep creando cosas increíbles.

¿Qué me puedes contar de lo que va a suceder con tu trama?

MARÍA - Bueno, es que ahora estoy en un momento sentimental un poquito complicado, lo que pasa que como esto va a venir y aún no ha venido y no lo puedo contar porque desvelo… A mí me dijo un día Josep Cister (el creador) que yo había venido a 'La Promesa' a sufrir. Cuando el espectador me vea reír que no se confíe, que lo disfrute, pero que no se confíe.

Están pasando muchas cosas, muchas tramas muy locas, hay de repente muchas bodas abiertas aquí. ¿Cómo estáis viviendo todas estas emociones?

MARÍA - A ver, es lo que te digo, que como trabajadora, porque al final soy una más de los 180 personas que cada día estamos aquí, lo que te gusta es que la trama vaya cambiando, porque al final una serie diaria durante tanto tiempo rodándola sí que puedes caer en el tedio de hacer siempre lo mismo, pero aquí no hay ese tiempo, porque no paran de pasar cosas que hacen que te mantengan alerta como actriz y también como espectadora. Entonces a mí me encanta leer, ver lo que va a pasar, luego rodarlo y luego verlo en mi casa. Realmente soy fan de 'La Promesa'.

Eres de las actrices que sí que se ven en las series en las que trabajan.

MARÍA - Efectivamente, soy fan de 'La Promesa'. Además, tengo que decir que mis padres me quieren mucho, pero no ven todo lo que hago, porque a veces… Pues 'La Promesa', como no la vean en el momento, la ven en RTVE Play después, porque están súper enganchados también. Además, no quieren que les cuente, pero vienen a verme al rodaje y no quieren ver para no descubrir nada antes de tiempo.

Han renovado un año más al menos la serie.

MARÍA - Sí, un año más. Pues nada, aquí estaremos felices de servir a los señores.

Muchas gracias y mucha suerte.

MARÍA - A vosotros, gracias por vernos.