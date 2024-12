El problema que enfrentan las Campanadas de Mediaset por un contratiempo de Blanca Romero

Faltan apenas tres días para que finalice el 2024 y dar la bienvenida al 2025. Los elegidos por las distintas cadenas para presentar las Campanadas de fin de año ya cuentan las horas para su gran noche, como es el caso de Blanca Romero, quien conducirá las Campanadas de Mediaset junto a Ion Aramendi.

La actriz acompañará al presentador de 'Reacción en cadena' desde los espectaculares Jameos del Agua, en la isla de Lanzarote (Islas Canarias). Hasta allí ya se ha desplazado junto a sus dos hijos, Lucía y Martín. Sin embargo, nada más llegar, Blanca Romero ha sufrido un grave contratiempo, y es que la compañía aérea le ha perdido la maleta que contenía el vestido que tendría que lucir en Nochevieja.

Así lo ha explicado ella misma a través de un vídeo compartido en sus historias de Instagram: "La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó y la de Martín también. Yo dije 'bueno, si no llega la maleta…'. Será que ya lo sabía que no iba a llegar".

Blanca Romero anuncia que han perdido su maleta

Poco después, Blanca Romero compartía otro vídeo en el que daba la peor de las noticias a sus seguidores: "Ya es oficial. Se ha perdido la maleta, con el vestido de las Campanadas". Aunque le dijeron que le devolverían su maleta, a las 00:15 del día siguiente, la actriz seguía sin su equipaje. "Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes", bromea la que fuera protagonista de 'Física o Química'.

Aunque se intentaba tomar la situación con humor, poco a poco se fue poniendo nerviosa. Y no es para menos, ya que quedan apenas tres días para la última noche del año y, a día de hoy, Blanca Romero no tiene vestido que lucir en un evento tan especial. Esperamos, y confiemos, en la que maleta aparezca a tiempo para que la modelo presente las que serán sus primeras campanadas.