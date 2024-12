El Maestro Joao se revuelve públicamente contra Telecinco con este rotundo reproche

Los que no tuvieron suerte en la Lotería de Navidad todavía tienen una posibilidad de hacerse con La Lotería del Niño. Por tal motivo, el Maestro Joao ha predicho el número ganador del citado sorteo. Una noticia, compartida en las redes sociales de Telecinco, que al vidente no le ha hecho ninguna gracia, y no precisamente por el contenido de la misma.

Y es que, la foto elegida por la cuenta oficial de Telecinco en X para ilustrar la información ha provocado un pequeño reproche de Maestro Joao. Tirando de esa ironía a las que nos tiene acostumbrados, el adivino ha contestado al tuit de la cadena, visiblemente indignado. "Si queréis una foto más fea y más antigua solo tenéis que pedírmela. Gracias", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP'.

Si queréis una foto más fea y más antigua solo tenéis que pedírmela. Gracias. — Maestro Joao Benita (@maestro_joao) December 30, 2024

El gran año de Maestro Joao

El motivo de su pequeño enfado es que, la foto elegida por el portal Divinity para ilustrar la noticia es una instantánea de hace algunos años en las que Joao no sale especialmente favorecido. Al margen de esta anécdota, la noticia recoge la predicción del adivino de cara a la Lotería del Niño del próximo 6 de enero, día de Reyes.

"Os voy a dar el número que intuyo que saldrá en la Lotería del Niño y el ritual para que lo potenciéis y activéis", ha comenzado diciendo Maestro Joao. Según él, el número ganador será el 09509. Además, ha dado una serie de trucos para llamar a la buena suerte.

Este 2024 ha sido un gran año para el Maestro Joao. Y es que, el pasado mes de mayo, el colaborador anunciaba su transición a mujer. A partir de ahora se llamaría 'Benita', como su madre. "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quién soy. Es algo muy meditado y muy sentido. Estoy muy seguro, muchísimo. Llevo dentro de mí el alma de una mujer y así es como me siento, lo que yo soy. Nome voy a deshacer de nada de mi historia, porque no me disgusta. Yo me siento bien. Pero sí que incluiré Benita en mi nombre", explicó en 'Baila como puedas'.