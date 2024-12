Avance 'La Promesa', capítulo del martes 17 de diciembre: Un despido y una pelea que se va de las manos

Saltan todas las alertas en La Promesa. Jana se ha marchado abruptamente sin dejar rastro cuando quedan escasos días para la pedida de mano. Una drástica decisión que descoloca a todos, pero, sobre todo, a Manuel, que se da cuenta de que él tiene gran parte de culpa en esta huida por su traición y por la presión a la que le han sometido. Hasta esclarecer su paradero, pide detener los preparativos de la inminente fiesta.

Mientras, Cruz no se sorprende en absoluto de lo ocurrido con Jana, pero descubrimos más claro que nunca que esto formaba parte de su truculento plan desde el principio para cargarse la relación con su hijo. Así, con la repentina y desconcertante fuga de Jana, la marquesa da por cumplido su objetivo. No importándole lo fatal que lo va a pasar Manuel, que, desesperado por no dar con ella, descubre la orden perversa de su madre que ha desembocado en todo esto: prohibirle la relación con sus compañeros del servicio. Algo que el joven Luján desconocía.

Por otro lado, Santos está totalmente desquiciado con su padre. Y Petra lo tranquiliza dándole buenas noticias respecto a las gestiones de la marquesa sobre la verdad de la muerte de su madre. En paralelo, la relación entre María Fernández y el padre Samuel es cada vez más estrecha, hasta el punto de que le ve desnudo y se queda encandilada.

El principio del fin para Vera es contarle a Teresa el secreto sobre su origen y que su padre, el duque de Carril, es un estafador. La doncella descubre que su caso tiene mucho que ver con el de Marcelo. La relación de sus respectivos pasados sale a la luz.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 17 de diciembre

Tras una fuerte pelea por el asunto de la boda, José Juan y Curro han llegado a las manos por Julia y gracias a la intervención de Manuel la cosa no ha ido a más. Después de mucho insistir, por fin Santos va a conseguir la información sobre la muerte de su madre que la marquesa se comprometió a buscar.

Por su lado, Jana sigue sin aparecer un día después de su ausencia. No hay rastro de ella ni en la cabaña de Ramona ni en la cueva. ¿Dónde se ha podido meter? Manuel intenta reconstruir sus últimos momentos y habla con Gloria Ros, la institutriz, sin saber que forma parte del macabro plan de su madre.

Sin embargo, las conversaciones de Gloria con Manuel levantan sospechas en Cruz y Petra, que llegan a la conclusión de que podría delatar sus verdaderas intenciones. Por eso, con la marcha de Jana y al darse por cumplido su objetivo, la marquesa decide dar por terminado el trabajo de Gloria y entregarle su finiquito antes de que pueda verse tentada a destapar el secreto.

Mientras, ¿la chispa del amor a punto de saltar en la zona del servicio? Lo cierto es que la relación entre María Fernández y Samuel es cada vez más cercana. La doncella no puede quitarse de la cabeza al párroco tras haberle visto bañarse en el río completamente desnudo.