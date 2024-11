Rubén Gisbert no se muerde la lengua contra Ángel Gaitán y apunta lo que esconde su polémica

Rubén Gisbert, cuya labor en Valencia se ha visto empañada por su metedura de pata en la cobertura de 'Horizonte' tirándose al barro para aparecer en pantalla más manchado, se ha pronunciado sobre la polémica que afecta en este caso a Ángel Gaitán, otro colaborador de Iker Jiménez.

Y es que el famoso mecánico, con millones de seguidores en redes sociales, se encuentra desplazado también en la zona cero de la tragedia para ayudar a la gente afectada. Sin embargo, su criterio para identificar al pueblo más afectado al que subsistir ha generado una profunda controversia con miles de críticas. Gaitán dejó la decisión en manos de TikTok o Instagram y el pueblo con más 'likes' en los comentarios iba a recibir la ayuda.

Pues bien, sobre eso le han preguntado a Rubén Gisbert, con el que existe una enemistad. "Hay que ser justos e imponer por encima de todo la verdad y la justicia más allá de consideraciones personales. Muchos me habéis pasado esto porque Ángel Gaitán me ha despellejado vivo, me ha quitado la furgoneta y le invité a una cosa y pasó algo raro por lo que dije 'con este tío no quiero tener relación'. Pero hay que ser justos y no hay que dejarse llevar por nuestros intereses y afinidades personales", ha empezado diciendo.

"Y en este caso, lo que dijo Ángel es que llevará ayuda al comentario del pueblo que tenga más likes, porque a él se le ocurre que es la manera que tiene de poder identificar dónde es más necesaria esa ayuda ¿Es una frivolidad? Sí. ¿Es una imbecilidad? Sí. Por supuesto que no es pertinente, porque lo que hay que hacer es ir a los pueblos aunque estén colapsados y hablar con las autoridades. Pero en esta ocasión Ángel Gaitán no tiene la intención de ganar 'likes'. Tiene la intención de llevar ayuda a donde más falta haga, y su manera de identificar eso de forma rápida es con los likes", ha valorado Rubén Gisbert.

"Pero repito que me parece algo fuera de lugar, no se hacen así las cosas, hay que ser más inteligente. Pero no fue para ganar likes, hay que ser justos y ecuánimes. Yo no tengo ninguna simpatía con Ángel Gaitán, pero en este momento hay otra prioridad que está por encima y es muy importante. Es una metedura de pata pero tampoco hay que sacar de donde no hay", ha rematado el youtuber.