Risto Mejide paraliza 'TEM' tras su afrenta con un directivo de Mediaset: "Tendría que dimitir"

Este miércoles, Risto Mejide sorprendía a todos los espectadores de 'Demos. El gran sondeo' al arrancar el programa haciendo un alegato contra un directivo de Mediaset y rompiendo incluso el guion del programa señalando que dicho alto cargo había querido injerir en los contenidos del espacio.

"Según él mentimos, según él empujamos a esa persona que salía de la grada a preguntar eso. Yo sinceramente ahí me han tocado la fibra porque yo hay una cosa con la que no negocio, hay una cosa que queda intacta sea el contrato que sea que es mi honestidad. Con eso no juego y no permito que se juegue", señaló el presentador en directo antes de romper la escaleta de 'Demos' que le habría pedido ese directivo.

Tras el revuelo causado por sus palabras, Risto Mejide ha querido interrumpir este jueves el inicio de 'Todo es mentira' para hacer una aclaración ante toda la audiencia y dejar claro que tiene una mala relación con uno de los directivos de Mediaset pero que no por eso no siente que no tenga libertad para hablar y decir lo que quiera.

"Enseguida vamos con todos los temas pero antes me vais a permitir un breve inciso, quizás sobre lo menos importante de lo que se va a hablar hoy, pero creo que es importante hacerlo hoy. Ayer por la noche como muchos de vosotros visteis emitimos el programa 'Demos. El gran sondeo' en Telecinco y que tengo el honor de presentar. Al principio del programa hice un speech, una alocución que ha sido recogida por muchos medios de comunicación en el día de hoy". empezaba diciendo el presentador

"¿Por qué hablo de ello? Porque el 90% de los medios de comunicación que han recogido la intención de ese mensaje han hablado de lo que yo dije y dijeron lo que yo dije que tengo una mala relación con un directivo de esta casa. Tengo una determinada posición sobre según qué cosas que no coincide con la de ese directivo", recalcaba Risto Mejide.

Risto Mejide aclara su ataque a un directivo de Mediaset: "En esta casa tengo libertad"

Tras ello, Risto ha querido contestar a algunos medios por cómo habían enfocado la noticia. "Y muchos medios han recogido ese mensaje, a ese directivo. Sin embargo hay algún medio, y no hace falta decir cuáles los podéis consultar todos, que hablan de un 'alegato contra Mediaset' o que dicen 'un órdago en directo a Mediaset'. Yo en la misma elocución ya lo dije pero hoy lo vuelvo a repetir. Si no pudiera decir lo que yo creo en cada momento no podría estar en esta casa, si yo pensase que en Mediaset no tengo libertad para hablar ayer tendría que haber dimitido, es así de sencillo. Yo lo que puse en evidencia y voy a seguir haciéndolo, es que tengo serias desavenencias con un directivo de esta casa, con el que además sigo teniéndolas. Lo digo para ser precisos", insistía el presentador de 'Todo es mentira'.

"Yo llevo 18 años en esta casa y en este programa llevamos cinco años y pico y jamás nadie me ha dicho lo que tenía que decir, jamás. Por eso sigo viniendo a trabajar porque me siento muy orgulloso de eso. Ahora bien, que puedo no coincidir con un directivo y decirlo en directo, igual debería haber dirimido eso y los trapos sucios se levan en casa, pues también es verdad. Se me calienta la boca más de lo necesario. Pero eso no quita que pienso lo que pienso, y que piense que no coincido con este directivo. Cada uno que saque sus propias conclusiones . Yo insisto en esta casa tengo libertad, no es un órdago ni un alegato contra Mediaset, espero que quede claro", sentenciaba.