María del Monte amenaza con dejar el programa de Sonsoles y alza esta queja: "Me voy de aquí"

María del Monte no se ha cortado un pelo y ha confesado en pleno directo a los espectadores que la experiencia en el plató de 'Y ahora Sonsoles' se acerca mucho "al infierno" por la irregular aclimatación del plató. Las condiciones no eran de su agrado y así lo ha hecho constar. En paralelo, la popular cantante ha amenazado con irse del estudio.

Todo ha sucedido cuando el programa de Antena 3 ha abordado la tragedia en una residencia de Villafranca del Ebro, en Zaragoza, donde han fallecido diez personas por inhalación de humo tras un grave incendio ocurrido en la pasada madrugada.

Sonsoles Ónega ha contado con el bombero Antonio Novillo para ofrecer unas pautas sobre cómo actuar en caso de fuegos tan virulentos. Y ha recomendado la tenencia de un detector de humos en los hogares para ser avisados cuando se desencadena un incendio en plena noche. María del Monte ha admitido poseer uno en casa.

Así, han hecho alguna prueba con él y el chivato ha sido tan estridente que ha escandalizado en plató. "¿Puedo tener esto para callar a colaboradores?", ha comentado con sorna la presentadora. "El humo de fumar no lo detecta, lo digo porque yo lo he probado en los hoteles y no salta", ha soltado Pilar Vidal de sopetón.

"¡Pilar, por favor!", le ha frenado Sonsoles Ónega de inmediato. "Uy, uy, uy, Sonsoles, yo me voy de aquí", ha advertido María del Monte para, acto seguido, elevar una contundente queja por la incómoda temperatura que habitualmente se registra en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y que siempre le altera su vestuario.

"Escúchenme, no se pueden ustedes imaginar, señoras y señores, lo que hace en este plató", se ha dirigido a los espectadores, mirando fijamente a cámara. "Yo me tengo que quitar toda la ropa que traigo, menos la camisita. Te lo dije el primer día, hay dos grados menos que en el infierno. Qué barbaridad", ha clamado la colaboradora como recado a Sonsoles y la dirección.