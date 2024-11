Horóscopo de hoy, sábado 2 de noviembre: Predicción en todos los signos zodiacales este mes

Seguimos inmersos en el fin de semana de este Puente de Noviembre y alcanzamos el primer sábado del mes. Ya puedes anticiparte a saber tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 30 días, con la predicción mensual del horóscopo de noviembre para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Llega un nuevo mes y en el calendario lunar de noviembre de 2024 atravesaremos por cuatro fases lunares en total. Empezaremos con la Luna nueva, el 1 de noviembre, bajo el signo de Escorpio; el Cuarto creciente, el 9 de noviembre, bajo el signo de Acuario; la Luna Llena, el 15 de noviembre, en el signo de Tauro y finalizaremos el mes con un Cuarto menguante, el 23 de noviembre en el signo de Virgo.

Este mes de noviembre habrá una luna llena, que será el día 15 y es denominada como la Luna llena del Castor. También tendremos la lluvia de estrellas de las Leónidas, que serán visibles entre el 6 y el 30 de noviembre, y cuyo máximo esplendor se alcanzará el día 17 de noviembre.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde el viernes 1 al sábado 30 de noviembre de 2024:

Horóscopo mes noviembre Acuario

Bajo el influjo de la Luna Nueva del día 1, vibran a tu alrededor energías de éxito. Es posible que consigas muchas de las cosas que te habías propuesto y algunas más con las que ni siquiera contabas.

Energía no te va a faltar para perseguir tus objetivos, ya que el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 9, te revitaliza y potencia tu capacidad de acción. Sólo tienes que mantenerte alerta y estar bien despierto para no dejar pasar las oportunidades que se presenten.

Por fin, vas a poder liberarte de compromisos y responsabilidades que te complicaban la vida, y podrás valorar mejor lo que de verdad importa. Si tienes una corazonada, síguela porque te va a decir lo que debes hacer para acertar.

Tu necesidad de independencia y libertad podría generar tensiones en el seno familiar, pero la Luna Llena, que tiene lugar el día 15, las suavizará, ayudándote a discernir lo que es valioso de lo que no lo es.

Horóscopo mes noviembre Escorpio

Comienzas el mes con la Luna Nueva en tu signo, el día 1, que te empuja a aventurarte en terrenos inexplorados porque el triunfo está en lo nuevo, en lo desconocido.

El Sol en tu signo hasta el 21 te ofrece días afortunados en los que tendrás una gran iniciativa y todo lo que emprendas comenzará con buena estrella.

A mediados de mes, bajo el influjo de la armoniosa Luna Llena, es el momento de reconectar con tu interior y recuperar la tranquilidad y el equilibrio, si has pasado por momentos confusos e inestables en tus relaciones.

Si tienes que tomar una decisión relacionada con tus sentimientos, no le des demasiadas vueltas y déjate llevar por tu intuición para acertar.

Con la Luna en tu signo, los días 27 y 28, irradiarás un fuerte magnetismo y sabrás poner de tu parte a todo el mundo.

Horóscopo mes noviembre Aries

Te espera un mes intenso, en el que vas a dar lo mejor de ti, y no te vas a arrepentir.

Tendrás energía para salir airoso de cualquier dificultad que surja, y te apetecerá hacer cosas nuevas. Buen momento para el amor, pero deja a un lado las exigencias inútiles que lo complican todo.

Gracias a los buenos aspectos que te hacen los planetas Marte y Mercurio, estarás muy activo y con la mente muy despierta, y tendrás la sensación de que hay algo superior que te protege y pone al alcance de tu mano ese sueño que tantos quebraderos de cabeza te estaba dando.

Ese espíritu emprendedor y aventurero que te caracteriza, y que es la envidia de muchos, se pone en marcha y ya no hay nada que pueda detenerlo. La seguridad y el optimismo con los que encararás tus asuntos será tu mejor baza para triunfar. El dinero y las oportunidades económicas pueden llegar de repente y donde menos lo esperes.

Horóscopo mes noviembre Géminis

Llega noviembre cargado con los mejores augurios y expectativas para ti. Tu personalidad tan cambiante e imprevisible puede seducir a quien tú te propongas hasta límites insospechados.

No pierdas ni un ápice de la energía que tanto necesitas para lograr lo que de verdad te hace feliz intentando cambiar el entorno que te presiona y pretende sutilmente manejar tu vida. Aléjate de todo aquello que frena tus objetivos y no permitas que nadie tome decisiones que son sólo tuyas.

Ahora te toca disfrutar de los buenos momentos que te va a traer la vida, sin permitir que nada ni nadie los nuble.

En el amor, no pierdas la esperanza ni te desanimes si no consigues que tu corazón lata con la intensidad que deseas. Pronto la ilusión volverá a tu vida.

Con un poco de planificación y autocontrol tu economía se verá muy beneficiada.

Horóscopo mes noviembre Tauro

Puede que comiences noviembre algo sobrepasado por todos los frentes que tienes abiertos, pero la Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo el día 1, te transmite serenidad y estabilidad emocional, y te ayuda a cerrar ciclos. Es un buen momento para replantearte algún asunto de tu vida que no tienes claro, y darle un nuevo rumbo.

Echarás la vista atrás y estarás orgulloso de ti mismo por todo lo que has conseguido tú solo, y eso te dará una capacidad de resolución para que cualquier obstáculo que encuentres lo superes casi sin esfuerzo.

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Venus desde el día 11, llegan cambios favorables a tu vida sentimental, especialmente, si no mantienes una relación estable.

El día 15, una espléndida Luna Llena, que tiene lugar en tu signo, va a regalarte un momento maravilloso para que todo lo que pidas al cielo te sea concedido.

Horóscopo mes noviembre Virgo

Este mes vas a sentir que la suerte está de tu parte y ese problema que parecía insalvable va a tomar un rumbo diferente, pero tienes que mover ficha y lo tienes que hacer ahora.

Es bueno que estés preparado para los cambios y los busques, cuando veas que tu vida los necesita. El Cuarto Menguante de la Luna, en tu signo, el día 23, te libera de los momentos dolorosos que has podido vivir, y una brisa de felicidad y armonía sopla con fuerza en tu vida.

Es posible que te sientas en la disyuntiva de elegir una cosa u otra y no sepas qué hacer. Si miras dentro de ti, encontrarás la manera de pisar terreno firme y avanzar por el camino adecuado. Céntrate en un objetivo y rompe con todo lo demás.

Muestra con claridad tus deseos y sentimientos; te beneficiará mucho. Para que tu estrella brille con fuerza debes confiar más en tus intuiciones y olvidarte de los consejos ajenos, que lo único que van a hacer es confundirte.

Horóscopo mes noviembre Cáncer

La Luna Nueva, que tiene lugar el día 1, atrae la suerte a tu vida y te ofrece un momento propicio para todo tipo de aventuras sentimentales, de amistad, viajes…

Cáncer, te están esperando atractivas experiencias que van a poner color y brillo en tu vida. Te lo mereces por todo el esfuerzo que estás haciendo y porque nadie te regala nada.

Necesitas protegerte de críticas y opiniones negativas que te pueden afectar más de la cuenta. La clave está en rodearte de las personas con buena vibra y, sobre todo, en tomarte las cosas con sentido del humor.

Un tema que tienes entre manos y en el que has puesto muchas ilusiones no acaba de arrancar con fuerza, pero sigue perseverando porque lo vas a conseguir, aunque no sea en los plazos que habías previsto.

Escucha tu voz interior para alejar las dudas y elegir lo mejor para ti. Y eso que sientes con fuerza, hazlo, no te vas a arrepentir.

Horóscopo mes noviembre Piscis

Los buenos aspectos que te hace el planeta Marte hasta el día 4 contribuyen a que inicies el mes con una energía arrolladora y a que sientas la necesidad de hacer las cosas a tu modo, sin permitir la intromisión de nadie.

Lo cierto es que llevas tiempo batallando con el riguroso Saturno retrógrado en tu signo, pero el día 15 se pone directo y, aunque no te va a regalar nada y lo que consigas será fruto de tu esfuerzo y empeño, te vas a sentir más fuerte y consciente de tus cualidades, lo que será una gran baza para luchar por lo que quieres y triunfar.

Has pasado días complicados, pero has sabido seguir adelante sin permitir que nada pueda contigo. Por fin empiezas a ser consciente de lo mucho que vales. Te mostrarás receptivo, cariñoso y abierto al amor, y todo el cariño que des te será devuelto con creces.

El Cuarto Menguante de la Luna enfrente de tu signo, el día 23, te ayuda a soltar lastres del pasado y puede traerte un cambio, que te vendrá de maravilla.

Horóscopo mes noviembre Libra

La Luna Nueva, el día 1, contribuye a que la buena fortuna te acompañe en todo lo relacionado con la economía y el trabajo.

Es posible que estés algo agobiado por tener demasiadas preocupaciones que no tienen una solución inmediata. Si puedes compartir tus inquietudes, notarás que te sientes mejor y tu vida tendrá otro color.

Tu creatividad te permitirá poner en marcha cualquier proyecto, sólo tienes que mantener a raya tu indecisión e implicarte con la confianza de que todo saldrá bien.

A mediados de mes, el plenilunio te va a transmitir una renovadora energía que te impulsa a olvidar lo que ya no sirve del pasado y a centrarte en el presente. No des demasiada importancia a lo que opinan los demás. Haz lo que creas en cada momento, sigue tu instinto y que no te importe nada más.

El 25 y 26 la Luna en tu signo puede desencadenar cambios en tu vida que te ilusionen.

Horóscopo mes noviembre Leo

Esa vitalidad y fuerza de voluntad tan grande que tienes quedarán más que patentes con el ingreso del planeta Marte en tu signo a principios de noviembre y con el que despedirás el año.

Tú, que eres valiente y vas sin filtro por la vida, vas a encontrarte con algunos contratiempos, que intentarán, sin éxito, complicarte la vida. No seas impaciente ni tengas prisa por dar el primer paso y deja que sean los demás quienes actúen.

Debes estar preparado para modificar tus planes porque surgirán imprevistos. Es posible que tengas que tomar una decisión delicada, pero lo harás con acierto, así que no temas y sigue tu intuición.

Este mes, Leo, te faltarán horas para hacer todo lo que te has propuesto. Y a ti, que te encanta pasártelo en grande, disfrutar de la vida y olvidarte de responsabilidades, te vendrá como anillo al dedo rodearte de gente con la que poder poner a tu vida un punto de locura.

Horóscopo mes noviembre Sagitario

Comienzas y finalizas el mes con la protección de la Luna en tu signo, que contribuye a que tengas progresos y mejoras que te darán seguridad.

Mercurio ingresa en tu signo el día 2, y te ayuda a afrontar los retos con mucha inteligencia y a beneficiarte de situaciones propicias, desarrollando ideas y actividades que te abrirán nuevos caminos. Ahora bien, el día 26 se pone retrógrado y debes ser cauto porque puede haber malentendidos y retrasos y complicaciones en viajes.

Puede que se haya complicado tu vida, pero, con los buenos aspectos que te hace el planeta Marte, no te vas a rendir y los logros superarán a los fracasos. Los cambios de última hora pueden resultar mucho más beneficiosos de lo que esperabas. Protégete de la gente que quiere entrometerse en tu vida y deja las cosas claras desde el principio.

Con Venus en tu signo hasta el día 11, tus relaciones se van a ver muy favorecidas y, con ellas, tu vida en general. Es el momento de disfrutar de todo lo bueno que el Cosmos va a poner en tu camino.

Horóscopo mes noviembre Capricornio

Comienzas el mes con altibajos, alternando momentos de euforia con otros de confusión, pero la Luna Nueva del día 1 favorece los lazos de amistad y pone en tu camino a personas que te ayudarán a sentirte bien y a armonizar tu vida.

Los días 5, 6 y 7 la Luna en tu signo es una presencia protectora que te anima a disfrutar al máximo, sin pensar qué pasará mañana. No pierdas tiempo ni energía en intentar complacer a los demás y céntrate en ti y en sentirte bien en tu piel.

El día 11, Venus ingresa en tu signo, despertando tu lado más romántico y enamorado. Estarás muy atractivo y seductor, y te sentirás más suelto y decidido en el amor.

La Luna Llena del día 15 puede traerte algún golpe de suerte y te augura recompensas y felicidad en tu vida afectiva.

Vas a despedir el mes abierto a los cambios y preparado para afrontar algunos asuntos de tu vida desde una perspectiva distinta que te hará más feliz.