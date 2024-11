Ernesto Sevilla revela por qué TVE ha censurado su debut en 'La Revuelta': "Nunca se emitió"

Era uno de los grandes nombres que se mudaban junto a David Broncano en su nueva etapa en La 1, pero hasta este miércoles no había rastro de él. Ernesto Sevilla apareció por primera vez tras casi dos meses de emisiones en 'La Revuelta' y no dudó en explicar el motivo de su misteriosa ausencia. Así, el actor y cómico terminó confesado cuál fue realmente su primera intervención y por qué nunca vio la luz.

"La persona que viene ahora es un clásico del programa, vino el primer día y no ha vuelto a venir en dos meses", comenzó subrayando David Broncano antes de recibir a su mítico colaborador. Pero Ricardo Castella le interrumpió entonces con una corrección. "De hecho, creo que lo que hizo no se emitió", desveló el compañero de Grison.

Ernesto Sevilla denuncia el borrado que sufrió durante el primer programa de 'La Revuelta'

Entonces el presentador cayó en cuenta de su nuevo público de La 1 jamás había visto a Ernesto Sevilla en acción. "Es verdad, nos cantó una canción de buena suerte y ha funcionado. Es que incluso cuando no aparece, el puro espíritu de él...", señaló el de Jaén. "Que suerte tiene esta gente de verle, porque aparece como un cometa. Viene y se va dos meses", añadió el comunicador entre risas.

Entonces, el humorista entró por primera vez al plató de 'La Revuelta' y se fundió en un abrazo con el maestro de ceremonias antes de contar su versión de lo ocurrido. "Vine el primer día, canté una canción que salió tan bien que no la habéis puesto", comentó a regañadientes el colaborador del programa. "Pero sabes lo que pasó, no es que no quisiésemos ponerlo", comenzó explicando Broncano.

"Es que íbamos fatal de tiempo, era lo último y dijimos pues nada. Pero nos deseabas suerte y ha funcionado", aseguró el presentador mientras Ernesto Sevilla aseguraba que él tiene claro "que da suerte en la vida". Y tras calentar motores en su debut oficial en el espacio de TVE, el actor anunció que había decidido reinventarse con una nueva sección que requería mezclarse entre el público. "Su nueva incursión en el mundo del espectáculo... ahora conocido como Ernesto Sevilla Pickpocket", anunció el humorista.

Fue entonces cuando el colaborador de Broncano explicó que iban a comprobar con los propios espectadores del teatro cuantas cosas era capaz de robar dando simplemente un abrazo a asistentes al azar. Por supuesto, todo tuvo su parte de teatro para asegurar las risas, como en el caso del último espontáneo. "Llevaba un CD de Manu Tenorio…", señaló con un disco en la mano después de abrazar a un asistente. Y aunque la polémica ya queda lejana, no dudó en lanzar otro dardo al antiguo concursante de 'Operación Triunfo'. "Te he robado otra cosilla, le he robado su casa", señaló entre risas el actor.