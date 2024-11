El motivo por el que los Mozos de Arousa se ven obligados a callar ante la polémica con Mediaset

Aunque se guarda mucho debido a que siguen siendo rostros de 'Reacción en cadena' y no han cerrado aún su etapa en el concurso (lo harán el próximo lunes, 25 de noviembre), Borjamina, integrante y portavoz de Los Mozos de Arousa, ha estallado este jueves por el asunto de las Campanadas, y ha denunciado que se sienten "engañados".

"Se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer", ha llegado a escribir en su cuenta oficial de la red social X. Una frase demoledora, rotunda e inequívoca que, sin duda, abre una crisis en Mediaset y atisba una salida poco o nada amistosa del concurso. Algo que nadie podía imaginarse.

Y es que, hace unos días, se publicó que los Mozos de Arousa iban a ser los presentadores de las Campanadas junto a Ion Aramendi. Lo avanzó la cuenta Algo Pasa TV . Mediaset nunca confirmó nada al respecto, pero lo cierto es que Borjamina ha constatado que, efectivamente, el contrato existía, que estaba "cerrado" y que se revocó la semana pasada. Se echó para atrás en favor de la actriz Blanca Romero, que es la sustituta de Los Mozos de Arousa ya confirmada por Mediaset.

Y esto no es ninguna rabieta por no dar las campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer. — Borjamina (@Borjamina) November 21, 2024

Entretanto, según publica Vanitatis, la decisión de llevar a cabo este cambio es que en Telecinco "no consideraban lógico que tres rostros que ya no formaban parte del canal participasen en un espacio de tantísima relevancia". Y es que los Mozos de Arousa ya han sido eliminados de 'Reacción en cadena' y su final se emitirá el próximo lunes, 25 de noviembre, en prime time. Así, el hecho de que desaparezcan de la pantalla un mes antes del Fin de Año, habría motivado prescindir de ellos para una retransmisión tan especial.

Una determinación por la que los jóvenes gallegos se sienten dolidos y decepcionados. De hecho, tal y como indica el citado medio, "están dispuestos a contar su verdad en cuanto finalice su contrato con el grupo de comunicación", que será una vez se emita su último programa.

Borjamina, de Mozos de Arousa: "No puedo soltar todo de una porque aún no hemos cerrado la etapa, no porque no quiera"

Es precisamente por eso, porque todavía continúan vinculados a la compañía, por lo que Borjamina, Raúl y Bruno habrían optado por ser prudentes y no dar su versión por ahora. Una intrahistoria que, a las claras, no dejaría precisamente bien parada a Mediaset a tenor de frases tan lapidarias como la siguiente: "Hemos sido engañados hasta el último momento".

En ese sentido, el propio Borjamina ha asegurado que, si no habla más y de forma más explícita, es porque aún no están desligados de la cadena y hay un contrato de por medio, pero a ese silencio le quedarían los días contados. "No puedo soltar todo de una porque aún no hemos cerrado la etapa, no porque no quiera", ha aclarado el joven a un espectador que instaba a los Mozos de Arousa a contarlo todo.