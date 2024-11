Beatriz Miranda señala lo que muchos creen del embarazo de Isa Pantoja y es demoledor

Beatriz Miranda ha sido muy crítica con Isa Pantoja desde 'Espejo Público' al hablarse del sorprendente embarazo de Isa Pantoja. Todos en el programa le han felicitado y han mostrado su alegría por ella en un momento convulso tras romper puentes con su familia, pero la colaboradora ha querido señalar algo que, en realidad, muchos piensan.

"Yo me alegro por ella pero cuando dice que ese bebé es un salvavidas, yo creo que también es un salvavidas económico, un modus vivendi y una inversión a futuro para ella", ha sentenciado sin rodeos en primer lugar. "Entonces por esa regla de tres podría haber tenido a un niño desde hace diez años", le ha rebatido Gema López, escamada por esa dureza.

"Creo que esta chica, aparte de hablar de su vida, no tiene otra salida", ha añadido sin tapujos Beatriz Miranda. "¿O sea que se queda embarazada para hacer una exclusiva según tú?", se ha preguntado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', en total desacuerdo con su compañera.

"No, no, Gema, escucha, exactamente así no, pero lo que quiero decir que, si no pasan cosas en su vida personal, Isa Pantoja no tiene otra, su modus vivendi es este", ha insistido con crudeza. "Es una chica que tiene unos estudios, que ha terminado derecho", le ha frenado también Miquel Valls.

"¿Por qué no ejerce si ha terminado sus estudios?", se ha preguntado Beatriz Miranda mientras volvía a subrayar que "su modus vivendi es ser hija de Isabel Pantoja". "Es una tripa que le traerá más exclusivas, y ella cotiza más como personaje estando embarazada; y con un niño al que nadie va a visitar sube su cotización y lo va a amortizar", ha apuntado a modo de vaticinio.

Para rematar, Beatriz Miranda ha concluido lo siguiente: "Le viene muy bien el embarazo económicamente. Y así como para el resto de mortales tener hijos nos cuesta dinero, a ella no, ella va a ganar dinero a través de su hijo y es una realidad".