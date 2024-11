Avance 'La Promesa' del viernes, 8 de noviembre: Rómulo abandona y una visita inesperada

Cruz y Alonso parecen dar su brazo a torcer con Manuel y aceptan a Jana, que ve cómo se le abre el cielo sin saber qué pensará la doncella de ello. Pero con condiciones de por medio. Aun así, el giro en La Promesa en total. No obstante, detrás hay aviesas intenciones por parte de la marquesa.

Cruz convoca a Jana en la zona noble y le traslada que se integre en la familia y viva con ellos. Algo que deja en shock a la doncella, pero que parece no tomarse demasiado bien. ¿Es una estrategia para que Jana se sienta fuera de su zona de confort y se acabe emponzoñando la relación con Manuel?

María Fernández no puede dejar de pensar en el asunto de Salvador, pero alguien le echa una mano indagando al respecto. Y Santos modera su actitud ante Ricardo tras la sugerencia de la marquesa, pero pronto se da cuenta de lo mucho que le cuesta fingir ese papel. Curro toma la decisión de sincerarse completamente con Martina sobre sus sentimientos y terminar de forma definitiva con sus vaivenes amorosos.

La duquesa de Carril vuelve tras su larga ausencia… pero los motivos que da sobre la misma no parecen del todo convincentes. Además, descubrimos que quien está extendiendo el rumor de la infidelidad de Alonso es precisamente ella por orden de Lorenzo.

Avance de 'La Promesa' del viernes 8 de noviembre

Los marqueses hacen una inesperada oferta a Jana. ¿Cómo reaccionará la doncella? Además, Alonso accede a que Ayala se quede en La Promesa, pero este se queja por no tener el aprecio de nadie. Descubrimos que quien está extendiendo el rumor de la infidelidad de Alonso es la duquesa de Carril por orden de Lorenzo.

Teresa le ruega a Ricardo que no le cuente nada a Rómulo de que Marcelo es su hermano, pero este se niega. Rómulo le pide al marqués que readmita a Pía, pero como este no puede hacer nada, el mayordomo toma una drástica decisión: su marcha. Llega a La Promesa una visita totalmente inesperada. Pelayo reconoce ante Catalina que ha deseado que perdiera a su hijo porque no es de él y alguien les escucha.